«Астана» разгромила «Жетысу» в матче с незабитым пенальти и сократила отставание от «Кайрата»
Футболисты «Астаны» одержали победу над талдыкорганским «Жетысу» в 11-м туре казахстанской
Футболисты «Астаны» одержали победу над талдыкорганским «Жетысу» в 11-м туре казахстанской
Матч состоялся на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Жарко Томашавич (39-я и 65-я минуты), еще один мяч забил Абзал Бейсебеков (77-я).
При этом «Астана» на 54-й минуте не реализовала пенальти — Рунар Мар Сигурьонссон попал в перекладину.
Благодаря этой победе «Астана» набрала 21 очко и сократила до четырех баллов отставание от лидирующего «Кайрата», который в своем матче 11-го тура сыграл вничью с «Окжетпесом» (3:3). У «Жетысу» осталось 16 очков.