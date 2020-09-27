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17:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» разгромила «Жетысу» в матче с незабитым пенальти и сократила отставание от «Кайрата»

Футболисты «Астаны» одержали победу над талдыкорганским «Жетысу» в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч состоялся на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Жарко Томашавич (39-я и 65-я минуты), еще один мяч забил Абзал Бейсебеков (77-я).

При этом «Астана» на 54-й минуте не реализовала пенальти — Рунар Мар Сигурьонссон попал в перекладину.

Благодаря этой победе «Астана» набрала 21 очко и сократила до четырех баллов отставание от лидирующего «Кайрата», который в своем матче 11-го тура сыграл вничью с «Окжетпесом» (3:3). У «Жетысу» осталось 16 очков.

Астана
3:0
Первый тайм: 0:0
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