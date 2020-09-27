«Астана» разгромила «Жетысу» в матче с незабитым пенальти и сократила отставание от «Кайрата»

Матч состоялся на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Жарко Томашавич (39-я и 65-я минуты), еще один мяч забил Абзал Бейсебеков (77-я).

При этом «Астана» на 54-й минуте не реализовала пенальти — Рунар Мар Сигурьонссон попал в перекладину.