«Монако» с двумя удалениями удержал победу над «Страсбуром» в матче чемпионата Франции
ТАСС, 27 сентября. «Монако» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.
ТАСС, 27 сентября. «Монако» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе победителей мячи забили Виссам
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«Монако» поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Страсбур» располагается на 18-й строчке, имея в активе 3 очка. В следующем туре «Монако» 4 октября в гостях сыграет с «Брестом», «Страсбур» в этот же день примет «Лилль».