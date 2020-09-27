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18:37 (мск), источник: ТАСС

«Монако» с двумя удалениями удержал победу над «Страсбуром» в матче чемпионата Франции

ТАСС, 27 сентября. «Монако» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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Источник: AP 2020

В составе победителей мячи забили Виссам Бен-Йеддер (9-я и 53-я минуты) и Рубен Агилар (45), у проигравших отличились Мехди Шахири (46) и Людовик Ажорк (70, с пенальти). На 55-й минуте полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени получил вторую желтую карточку и покинул поле, на 67-й минуте его партнер по команде Аксель Дисаси получил прямую красную карточку.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за повреждения.

Французская Лига 1

«Монако» поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Страсбур» располагается на 18-й строчке, имея в активе 3 очка. В следующем туре «Монако» 4 октября в гостях сыграет с «Брестом», «Страсбур» в этот же день примет «Лилль».

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Монако
3:2
Первый тайм: 2:0
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