«Монако» с двумя удалениями удержал победу над «Страсбуром» в матче чемпионата Франции

В составе победителей мячи забили Виссам Бен-Йеддер (9-я и 53-я минуты) и Рубен Агилар (45), у проигравших отличились Мехди Шахири (46) и Людовик Ажорк (70, с пенальти). На 55-й минуте полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени получил вторую желтую карточку и покинул поле, на 67-й минуте его партнер по команде Аксель Дисаси получил прямую красную карточку.