Дубль Суареса помог «Атлетико» обыграть «Гранаду» в матче чемпионата Испании со счетом 6:1

Источник: AFP 2020

В составе победителей мячи забили Диего Коста (9-я минута), Анхель Корреа (47), Жоау Фелиш (65), Маркос Льоренте (73) и Луис Суарес (85, 90+4), у проигравших отличился Хорхе Молина (87). На 16-й минуте матча полузащитник «Атлетико» Сауль не реализовал пенальти.

Перешедший из «Барселоны» в «Атлетико» Суарес стал первым игроком в истории клуба, которому удалось оформить дубль в первом матче. Уругваец вышел на замену на 70-й минуте, но уже через минуту первым касанием отдал голевую передачу в эпизоде с голом Льоренте.

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В следующем туре «Гранада» 4 октября в гостях сыграет с «Кадисом», подопечные Диего Симеоне 30 сентября на выезде встретятся с «Уэской».