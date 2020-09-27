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20:49 (мск), источник: ТАСС

«Лестер» на выезде разгромил «Манчестер Сити» со счетом 5:2. Варди сделал хет-трик

ТАСС, 27 сентября. «Лестер» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:2.

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Источник: AP 2020

В составе победителей три мяча забил Джейми Варди (37, 54 и 58-я минуты), по одному голу записали на свой счет Джеймс Мэддисон (77) и Юри Тилеманс (88, с пенальти), у проигравших отличились Рияд Марез (4) и Натан Аке (84). Первый и третий гол Варди забил с пенальти.

Впервые за 644 матча команда под руководством Гвардиолы пропустила более четырех голов.

Английская Премьер-Лига

«Лестер» лидирует в турнирной таблице чемпионата, выиграв все три матча. «Манчестер Сити» набрал три очка в двух играх и идет 13-м. В следующем туре «Лестер» примет «Вест Хэм» 4 октября, подопечные Хосепа Гвардиолы днем ранее в гостях сыграют с «Лидсом».

В другом матче игрового дня «Шеффилд Юнайтед» дома проиграл «Лидсу» со счетом 0:1, а «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» в Лондоне сыграли вничью (1:1).

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