«Лестер» на выезде разгромил «Манчестер Сити» со счетом 5:2. Варди сделал хет-трик
ТАСС, 27 сентября. «Лестер» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:2.
ТАСС, 27 сентября. «Лестер» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе победителей три мяча забил Джейми Варди (37, 54 и 58-я минуты), по одному голу записали на свой счет Джеймс Мэддисон (77) и Юри Тилеманс (88, с пенальти), у проигравших отличились Рияд Марез (4) и Натан Аке (84). Первый и третий гол Варди забил с пенальти.
Впервые за 644 матча команда под руководством Гвардиолы пропустила более четырех голов.
«Лестер» лидирует в турнирной таблице чемпионата, выиграв все три матча. «Манчестер Сити» набрал три очка в двух играх и идет 13-м. В следующем туре «Лестер» примет «Вест Хэм» 4 октября, подопечные Хосепа Гвардиолы днем ранее в гостях сыграют с «Лидсом».
В другом матче игрового дня «Шеффилд Юнайтед» дома проиграл «Лидсу» со счетом 0:1, а «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» в Лондоне сыграли вничью (1:1).