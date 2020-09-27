Футболисты «Руха» разгромили «Слуцк» в матче чемпионата Беларуси

В первом тайме брестчане дважды поразили ворота гостей — на 11-й минуте Всеволод Садовский открыл счет, а затем Олег Никифоренко удвоил преимущество «Руха». После перерыва Егор Богомольский оформил голевой дубль, а в самом конце матча Артем Концевой поставил последнюю точку.

В центральном поединке этого тура действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» на выезде переиграли лидера нынешнего первенства борисовский БАТЭ с результатом 4:2.

На вторую позицию в турнирной таблице поднялся гродненский «Неман», одолевший в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» — 1:0. Победный гол в самом конце первого тайма забил Зоран Марушич.

Минское «Динамо» после серии неудачных игр добилось победы в домашней встрече с «Витебском» — 1:0. Единственный мяч забил Евгений Шикавка, реализовавший пенальти на 74-й минуте игры.

В Молодечно столичный «Энергетик-БГУ» принимал «Ислочь» из Минского района и вышел вперед на 39-й минуте после удара Джереми Мавату. Во втором тайме гости ответили голом гвинейского форварда Момо Янсане, который проводил свой последний матч в составе «Ислочи» перед отъездом в малийский клуб «Блэк Старз». В итоге ничья — 1:1. С таким же результатом завершился поединок футболистов «Городеи» и мозырской «Славии».

Встреча бобруйской «Белшины» и солигорского «Шахтера» перенесена на более поздний срок.

В заключительном поединке 25-го тура футболисты «Минска» 28 сентября примут аутсайдера турнира «Смолевичи».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 49 очков (25 матчей), «Неман» — 47 (25), «Шахтер» — 46 (24), «Ислочь» — 42 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (25), «Рух» — 39 (25), «Динамо» (Брест) — 38 (23), «Динамо» (Минск) — 36 (24), «Энергетик-БГУ» — 35 (24), «Витебск» — 31 (25), «Минск» — 28 (23), «Славия» — 28 (23), «Слуцк» — 21 (23), «Городея» — 21 (25), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (23).