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22:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» не проиграл 17 матчей подряд впервые за последние 24 года

«Милан» довёл беспроигрышную серию до 17 матчей во всех турнирах. Подобную серию миланский клуб выдал впервые за последние 24 года. В 1996 году миланцы под руководством Фабио Капелло не проигрывали в 27 матчах подряд.

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В матче 2-го тура чемпионата Италии «Милан» победил «Кротоне» со счётом 2:0. Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Франк Кессье, который реализовал 11-метровый. В начале второго тайма преимущество миланского клуба увеличил Браим Диас. С учётом прошлого сезона «Милан» одержал 4-ю победу подряд в Серии А.

«Милан», набрав шесть очков, вышел на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В 3-м туре «Милан» дома сыграет со «Специей» (4 октября).

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