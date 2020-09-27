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27 сентября, источник: ТАСС

«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» в матче чемпионата Италии. Роналду сделал дубль

ТАСС, 27 сентября. Футболисты туринского «Ювентуса» со счетом 2:2 сыграли вничью с «Ромой» в матче второго тура чемпионата Италии. Встреча прошла на «Стадио Олимпико».

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Источник: Reuters

В составе «Ювентуса» дубль оформил Криштиану Роналду (44-я и 69-я минуты), первый гол 35-летний португалец забил с пенальти. У «Ромы» двумя мячами отметился Джордан Верету (31 и 45+1), который также реализовал 11-метровый удар в первом тайме. На 62-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо.

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Криштиану Роналду забил свой 450-й гол в чемпионатах Англии, Испании и Италии, 55 раз он отличился в составе «Ювентуса». По числу мячей в пяти сильнейших лигах он занимает первое место. Португалец в четвертый раз в карьере забил в первых двух турах национального первенства.

Итальянская Серия А

«Рома» одержала первую победу в чемпионате Италии, в первом туре римский клуб наказан техническим поражением за нарушение правил заявки футболиста. 19 сентября «Рома» сыграла в гостях вничью с «Вероной» (0:0). На 89-й минуте матча на поле появился полузащитник Амаду Диавара, которому в июле исполнилось 23 года. Гвинеец уже не проходил в состав молодежной команды (игроки не старше 22 лет), но и не был заявлен за главную команду.

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В следующем туре подопечные Андреа Пирло 4 октября на домашнем поле примут «Наполи», который ранее в воскресенье разгромил дома «Дженоа» со счетом 6:0. «Рома» в третьем туре днем ранее сыграет на выезде с «Удинезе».

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