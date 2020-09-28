«Барселона» обыграла «Вильярреал» в первом матче под руководством Кумана

Источник: AP 2020

Встреча в Барселоне, ставшая для каталонцев первой в сезоне-2020/21, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Ансу Фати (15-я, 19-я минуты), также отличился Лионель Месси (35-я), реализовавший пенальти. Еще один мяч в свои ворота забил Пау Торреса (45-я).

Эта встреча стала первой официальной во главе «Барселоны» для Рональда Кумана, который в межсезонье сменил на посту главного тренера «сине-гранатовых» Кике Сетьена.

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Следующий матч «Барселона» проведет 1 октября в гостях с «Сельтой». «Вильярреал» днем ранее примет «Алавес».

В другом матче дня «Севилья» на выезде одержала волевую победу над «Кадисом» — 3:1. На гол Сальви Санчеза (48-я) гости ответили точными ударами Люка де Йонга (65-я), Мунира Эль-Хаддади (90-я) и Ивана Ракитича (90+4-я).

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