«Барселона» обыграла «Вильярреал» в первом матче под руководством Кумана
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Барселона» разгромила «Вильярреал» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Барселона» разгромила «Вильярреал» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне, ставшая для каталонцев первой в сезоне-2020/21, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Ансу Фати (15-я, 19-я минуты), также отличился Лионель Месси (35-я), реализовавший пенальти. Еще один мяч в свои ворота забил Пау Торреса (45-я).
Эта встреча стала первой официальной во главе «Барселоны» для Рональда Кумана, который в межсезонье сменил на посту главного тренера «сине-гранатовых» Кике Сетьена.
Следующий матч «Барселона» проведет 1 октября в гостях с «Сельтой». «Вильярреал» днем ранее примет «Алавес».
В другом матче дня «Севилья» на выезде одержала волевую победу над «Кадисом» — 3:1. На гол Сальви Санчеза (48-я) гости ответили точными ударами Люка де Йонга (65-я), Мунира
Хайлайты, голы и лучшие моменты матчей чемпионата Испании вы можете найти на проекте Смотри