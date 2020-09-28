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08:56 (мск), источник: Газета.Ру

Диаш официально перешел в «Манчестер Сити», а Отаменди — в «Бенфику»

Лиссабонская «Бенфика» на официальном сайте подтвердила переход защитника Рубена Диаша в «Манчестер Сити».

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Источник: AP 2020

Отмечается, что сумма сделки составила €68 млн, а дополнительные €3,6 млн «орлы» смогут получить бонусами в зависимости от выступлений 23-летнего игрока.

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К слову, в обратном направлении проследовал 32-летний защитник «горожан» Николас Отаменди. «Бенфика» заплатила за аргентинца €15 млн.

Манчестер Сити (Манчестер)

Оба трансфера были оформлены как отдельные сделки.

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