Диаш официально перешел в «Манчестер Сити», а Отаменди — в «Бенфику»

Источник: AP 2020

Отмечается, что сумма сделки составила €68 млн, а дополнительные €3,6 млн «орлы» смогут получить бонусами в зависимости от выступлений 23-летнего игрока.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9bb26ab66a0b604902e5" data-vnd="9bb26ab66a0b604902e5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9bb26ab66a0b604902e5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

К слову, в обратном направлении проследовал 32-летний защитник «горожан» Николас Отаменди. «Бенфика» заплатила за аргентинца €15 млн.

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