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09:41 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана отдал два ассиста за матч и помог разгромить соперника

Также на его счету шесть голов.

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Казахстанский полузащитник Владислав Васильев отметился двумя голевыми передачи за «Рух» в домашнем матче со «Слуцком», передает корреспондент Vesti.kz.

Белорусская Высшая Лига

Встреча команд в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси завершилась со счетом 5:0. В составе победителей голы забили отличились Всеволод Садовский (11-я минута), Олег Никифоренко (35-я), Егор Богомольский (86-я и 89-я) и Артем Концевой (90-я).

Васильев вышел в стартовом составе и отыграл полный матч, поучаствовав во втором и четвертом взятиях ворот. Теперь на его счету пять ассистов в 23 матчах, в которых он забил шесть голов.

После этой победы «Рух» с 39-ю очками поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Слуцк» (21) идет 14-м.

В сентябре полузащитник был в расширенном списке сборной Казахстана. Ранее он защищал цвета юношеских сборных Казахстана (до 17 и 19 лет).

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