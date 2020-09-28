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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Очень обидно». Шпилевский — об ошибках «Кайрата», трех пропущенных мячах и неназначенных пенальти

Алматинцы потеряли очки в матче с аутсайдером.

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Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский подвел итоги матчи против кокшетауского «Окжетпеса» (3:3) в рамках 11-го тура казахстанской премьер-лиги.

Кайрат (Алма-Ата)

— Трудно комментировать такой матч, не нахожу слов. Но надо принять, что сегодня у нас была плохая концентрация при стандартах. Во-первых, нельзя было их допускать, потому что это были единственные шансы соперника что-то создать у наших ворот. Они целенаправленно на это шли, искали эти моменты в каждой подаче и в каждом броске, ждали, пока мы поставим блок или выбьем мяч. У них есть футболисты, кто подает, бросает ауты и умеет завершить эти забросы в штрафной. Мы, к сожалению, в этих моментах их проспали, была не та концентрация. В таких моментах нельзя терять фокус и внимание на мяч и соперника, надо играть активно в мяч и не боятся. Очень обидно, когда теряешь очки после таких голов.

Казахстанская Премьер-Лига

Думаю, первые 15 минут мы провели плохо и пассивно. Была какая-та апатия, и мы дали сопернику почувствовать, что они в игре. После того, как мы сравняли, этот отрезок провели очень хорошо. Была хорошая динамика, хорошо играли с мячом, были хорошие подборы и шансы. Стандарт перед самым перерывом немного переломал ситуацию, эти 2:2 нас морально ужалили. В перерыве мы сказали, что будем действовать как при 1:1, с такой же динамикой. Ребята вышли и показали сильный характер, потому что в этом году у нас особенно сильный менталитет. Сегодня у нас была возможность выиграть. Не хочу говорить про два неназначенных пенальти на Раде и Еркебулане, надо это принять, как есть. Конечно, обидно, потому что мы создаем моменты, насыщаем зону штрафной, создаем остроту и всегда с большим количеством входим в эту глубину. Понятно, что там соперник не будет успевать и станет фолить. Я расстроен, но чемпионат продолжается, через три дня у нас следующий матч, где мы постараемся взять реванш. Это единственный соперник, который нанес нам поражение в чемпионате, и нам есть за что играть, — сказал Шпилевский, слова которого приводит пресс-служба «Кайрата».

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