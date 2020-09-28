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09:59 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист дебютировал за новый клуб матчем против чемпиона

В команду он пришел в сентябре.

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Экс-нападающий молодежной сборной Казахстана по футболу Самат Сарсенов дебютировал за новый клуб — юрмальский «Спартак», сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний форвард вышел на замену на 69-й минуте в матче против действующего чемпиона «Риги» (1:2). Сарсенов отметился желтой карточкой на 82-й минуте.

При этом «Спартак» забил первым — на 51-й минуте Неманья Белакович реализовал пенальти, но затем пропустил дважды. Сначала у «Руги» на 75-й минуте отличился Элвис Стуглис, а на четвертой компенсированной минуте с 11-метрового забил Херди Пренга.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Рига» (54) идет первой.

Официально о переходе Сарсенова юрмальский клуб объявил 2 сентября. Его последним клубом была латвийская «Валмиера», где казахстанец был исключен из состава после того, как он и еще 23 футболиста клуба написали швейцарскому владельцу клуба письмо с просьбой об отставке главного тренера клуба Тамаза Пертии и вице-президента Улдиса Пуцитиса.

В «Валмиеру» Сарсенов перешел в феврале из «Кайрата». В девяти матчах он забил два гола. В КПЛ помимо алматинцев он выступал за «Тараз». Кроме того, этнический казах из России, защищавший цвета «Оренбурга», играл за молодежную сборную Казахстана.

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