Казахстанский футболист дебютировал за новый клуб матчем против чемпиона

Экс-нападающий молодежной сборной Казахстана по футболу Самат Сарсенов дебютировал за новый клуб — юрмальский «Спартак», сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний форвард вышел на замену на 69-й минуте в матче против действующего чемпиона «Риги» (1:2). Сарсенов отметился желтой карточкой на 82-й минуте.

При этом «Спартак» забил первым — на 51-й минуте Неманья Белакович реализовал пенальти, но затем пропустил дважды. Сначала у «Руги» на 75-й минуте отличился Элвис Стуглис, а на четвертой компенсированной минуте с 11-метрового забил Херди Пренга.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9cqHPz2xEfY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Рига» (54) идет первой.

Официально о переходе Сарсенова юрмальский клуб объявил 2 сентября. Его последним клубом была латвийская «Валмиера», где казахстанец был исключен из состава после того, как он и еще 23 футболиста клуба написали швейцарскому владельцу клуба письмо с просьбой об отставке главного тренера клуба Тамаза Пертии и вице-президента Улдиса Пуцитиса.