Казахстанский футболист дебютировал за новый клуб матчем против чемпиона
В команду он пришел в сентябре.
В команду он пришел в сентябре.
24-летний форвард вышел на замену на 69-й минуте в матче против действующего чемпиона «Риги» (1:2). Сарсенов отметился желтой карточкой на 82-й минуте.
При этом «Спартак» забил первым — на 51-й минуте Неманья Белакович реализовал пенальти, но затем пропустил дважды. Сначала у «Руги» на 75-й минуте отличился Элвис Стуглис, а на четвертой компенсированной минуте с 11-метрового забил Херди Пренга.
«Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Рига» (54) идет первой.
Официально о переходе Сарсенова юрмальский клуб объявил 2 сентября. Его последним клубом была латвийская «Валмиера», где казахстанец был исключен из состава после того, как он и еще 23 футболиста клуба написали швейцарскому владельцу клуба письмо с просьбой об отставке главного тренера клуба Тамаза Пертии и
В «Валмиеру» Сарсенов перешел в феврале из «Кайрата». В девяти матчах он забил два гола. В КПЛ помимо алматинцев он выступал за «Тараз». Кроме того, этнический казах из России, защищавший цвета «Оренбурга», играл за молодежную сборную Казахстана.