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11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Фати повторил достижение Месси восьмилетней давности

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Вильярреал» со счётом 4:0.

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Источник: AP 2020

Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Дублем в этой встрече отличился Ансу Фати и ещё по разу забивали Лионель Месси и защитник «Вильярреала» Пау Торрес, который срезал мяч в свои ворота.

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Барселона (Барселона)

Как сообщается в «твиттере» MisterChip, Фати стал первым игроком за последние восемь лет, который оформил дубль за «Барселону» в стартовые 20 минут, став пятым игроком каталонского клуба по этому показателю. Ранее это делали Марти Вентольре (в 1933 году), Шандор Кочиш (1961), Лафос Бустильо (1969) и Лионель Месси (2012).

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Следующий матч «Барселона» проведёт 1 октября на выезде с «Сельтой». «Вильярреал» 30 сентября дома сыграет с «Алавесом».

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Барселона
4:0
Первый тайм: 4:0
Вильярреал
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