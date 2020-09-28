Без «Кайрата». Представлена символическая сборная 10-го тура КПЛ
По три игрока делегировали «Астана» и «Ордабасы».
По три игрока делегировали «Астана» и «Ордабасы».
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) объявила символическую сборную десятого тура казахстанской
Наибольшее представительство получили «Астана» и «Ордабасы» — по три игрока. От шымкентцев делегированы защитники Виктор Дмитренко и Александр Клещенко, а также хавбек Жоао Пауло, из столичного клуба защитники Жарко Томашевич и Абзал Бейсебков, хавбек Тигран Барсегян.
Также в сборную вошли два форварда «Жетысу» Айбара Жаксылыкова и Педро Эуженио, а также вратарь «Кайсара» Александр Заруцкий, полузащитник «Тобола» Жереми Монзоро и хавбек «Тараза» Йован Чадженович.