Без «Кайрата». Представлена символическая сборная 10-го тура КПЛ

Наибольшее представительство получили «Астана» и «Ордабасы» — по три игрока. От шымкентцев делегированы защитники Виктор Дмитренко и Александр Клещенко, а также хавбек Жоао Пауло, из столичного клуба защитники Жарко Томашевич и Абзал Бейсебков, хавбек Тигран Барсегян.