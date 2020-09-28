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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

Без «Кайрата». Представлена символическая сборная 10-го тура КПЛ

По три игрока делегировали «Астана» и «Ордабасы».

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Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) объявила символическую сборную десятого тура казахстанской премьер-лиги.

Астана (Нур-Султан)

Наибольшее представительство получили «Астана» и «Ордабасы» — по три игрока. От шымкентцев делегированы защитники Виктор Дмитренко и Александр Клещенко, а также хавбек Жоао Пауло, из столичного клуба защитники Жарко Томашевич и Абзал Бейсебков, хавбек Тигран Барсегян.

Казахстанская Премьер-Лига

Также в сборную вошли два форварда «Жетысу» Айбара Жаксылыкова и Педро Эуженио, а также вратарь «Кайсара» Александр Заруцкий, полузащитник «Тобола» Жереми Монзоро и хавбек «Тараза» Йован Чадженович.

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