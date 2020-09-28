Рвется в КПЛ. «Атырау» выиграл четвертый матч подряд на старте сезона

ФК «Атырау» одержал победу в матче первой лиги чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках четвертого тура команда принимала «Шахтер-Булат» из Темиртау. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Гости открыли счет первыми — на 22-й минуте отличился Руслан Алимбаев. Но еще до перерыва украинский защитник хозяев Сергей Басов вернул паритет на табло. А на 74-й минуте вышедший на замену Жаслан Каиркенов установил окончательный счет.

Для «Атырау» эта победа стала четвертой в четырех матчах. Команда набрала максимальное количество очков — 12 — и возглавляет турнирную таблицу второй конференции.