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13:16 (мск), источник: ТАСС

Российский футболист перебрался из ФНЛ во французский клуб

ТАСС, 28 сентября. Защитник Владислав Молчан перешел из красноярского футбольного клуба «Енисей» во французский «Кан». Об этом сообщает пресс-служба «Енисея».

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Отмечается, что «Кан» воспользовался пунктом в контракте 20-летнего футболиста и заплатит денежную компенсацию в размере 1 млн рублей, причем 30% процентов от этой суммы получит санкт-петербургский «Зенит», откуда Молчан перешел в «Енисей» в феврале 2020 года.

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В составе «Енисея», который выступает в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Молчан провел четыре матча.

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«Енисей» в турнирной таблице ФНЛ занимает 16-е место, набрав в 12 матчах 14 очков. «Кан» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Франции и после пяти матчей с 8 очками занимает седьмое место.

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