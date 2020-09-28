Российский футболист перебрался из ФНЛ во французский клуб
ТАСС, 28 сентября. Защитник Владислав Молчан перешел из красноярского футбольного клуба «Енисей» во французский «Кан». Об этом сообщает
ТАСС, 28 сентября. Защитник Владислав Молчан перешел из красноярского футбольного клуба «Енисей» во французский «Кан». Об этом сообщает
Отмечается, что «Кан» воспользовался пунктом в контракте 20-летнего футболиста и заплатит денежную компенсацию в размере 1 млн рублей, причем 30% процентов от этой суммы получит
В составе «Енисея», который выступает в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Молчан провел четыре матча.
«Енисей» в турнирной таблице ФНЛ занимает 16-е место, набрав в 12 матчах 14 очков. «Кан» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Франции и после пяти матчей с 8 очками занимает седьмое место.