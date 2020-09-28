«Надо падать по зарплате». Инсайдер — о финансовых запросах Исламхана, просмотре в «Зените» и карьере в ОАЭ

Источник: AP 2020

Известный российский журналист и инсайдер Сергей Егоров поделился мнением о карьере капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана, выступающего за «Аль-Айн» из ОАЭ. Его слова приводит Sputnik.

— Что думаете о Бауыржане Исламхане? Его просмотр «Зенитом» — это реальный интерес к игроку?

— Я думаю, то, что «Зенит» смотрел Исламхана — это был жест доброй воли питерского клуба к своему партнеру «Кайрату». Я знаю, что между клубами добрососедские отношения. После просмотра были положительные отзывы, но все-таки уровень «Зенита» он не потянул бы, а для других российских клубов он бы подошел. Я слышал, что у Исламхана серьезные пожелания по заработной плате — примерно миллион евро в год. Такие деньги не каждый клуб в России потянет, даже «Зенит» не будет переплачивать. Сейчас у питерцев идет торговля за Кузяева, и они не дают умопомрачительных денег, даже несмотря на российский паспорт. Поэтому, если Исламхан хотел бы получить какой-то серьезный вызов, нужно было упасть в зарплате — тогда трудоустройство в российской команде было бы реально. Среди российских селекционеров о нем такое мнение: в атаке Исламхан показывает неплохой уровень, по тому, как он обороняется, есть вопросы.

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— Переезд Исламхана в «Аль-Айн» и вообще в Арабские Эмираты отдаляет его от РПЛ или другого европейского чемпионата?

— Я бы со стороны сказал, что да, отдаляет, но надо понимать, на каком он сейчас уровне и что он вообще хочет от своей карьеры. Когда футболист в самом соку уезжает в Катар, Эмираты и так далее — это ничего хорошего о его амбициях не говорит. Если он хочет заработать, то надо там оставаться, если хочет поиграть в сильный конкурентный футбол, тогда это Россия и падать по зарплате. Что может ему дать футбол в Арабских Эмиратах и какого прогресса он там добьется? Надо его спрашивать.