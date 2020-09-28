«Надо падать по зарплате». Инсайдер — о финансовых запросах Исламхана, просмотре в «Зените» и карьере в ОАЭ
Также о шансах казахстанца перебраться в РПЛ.
Также о шансах казахстанца перебраться в РПЛ.
Известный российский журналист и инсайдер Сергей Егоров поделился мнением о карьере капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана, выступающего за «Аль-Айн» из ОАЭ. Его слова приводит Sputnik.
— Что думаете о Бауыржане Исламхане? Его просмотр «Зенитом» — это реальный интерес к игроку?
— Я думаю, то, что «Зенит» смотрел Исламхана — это был жест доброй воли питерского клуба к своему партнеру «Кайрату». Я знаю, что между клубами добрососедские отношения. После просмотра были положительные отзывы, но
— Переезд Исламхана в «Аль-Айн» и вообще в Арабские Эмираты отдаляет его от РПЛ или другого европейского чемпионата?
— Я бы со стороны сказал, что да, отдаляет, но надо понимать, на каком он сейчас уровне и что он вообще хочет от своей карьеры. Когда футболист в самом соку уезжает в Катар, Эмираты и так далее — это ничего хорошего о его амбициях не говорит. Если он хочет заработать, то надо там оставаться, если хочет поиграть в сильный конкурентный футбол, тогда это Россия и падать по зарплате. Что может ему дать футбол в Арабских Эмиратах и какого прогресса он там добьется? Надо его спрашивать.
Исламхан выступает за «Аль-Айн» с февраля. В прошлом сезоне казахстанец провел десять матчей, в которых забил один мяч и отдал три передачи. В июле он подписал новый контракт с «Аль-Айном» на три года.