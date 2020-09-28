Выстроенная оборона, балканский дуэт в центре, легкая атака. Как «Тараз» снимает скальпы с топ-клубов КПЛ

Чемпионат Казахстана по футболу набирает обороты, и фаворитам все сложнее набирать очки в играх против андердогов. «Тараз» — одна из команд, от которой уже пострадали многие лидеры КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рецензирует, как скромный клуб уверенно идет по дистанции сезона.

На днях «Тараз» выдал очередной оборонительный перформанс, который подтвердил, что команда освоила стиль игры Владимира Никитенко.

Нулевая ничья с «Тоболом» — уже не первый положительный результат в матчах против команд с амбициями на медали. Ранее «Тараз» выиграл у «Ордабасы» (3:2), а также сыграл вничью с «Кайсаром» (1:1), «Астаной» (1:1) и вот теперь с «Тоболом». Единственный топ-соперник, которому «Тараз» проиграл в этом сезоне — «Кайрат» (1:2), и, опять же, там были шансы на позитивный исход.

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Как и ожидалось, Никитенко перестроил команду на схему с тремя центральными защитниками, насытил центр поля сербско-черногорским дуэтом Йован Чадженович — Горан Бркич, который, опять же, скорее настроен на разрушение.

При этом атака «Тараза» состоит из легковесных Тони Сильвы, который генерирует большинство идей в нападении команды, и Сержа Ньюадзи.

Огорчает лишь то, что несколько молодых талантов «Тараза», включая полузащитников Динмухамеда Карамана и Гаврила Кана, безвылазно сидят на скамейке запасных и не получают даже малейшего шанса, чтобы проявить себя. Эта рациональность в Никитенко была всегда, хотя все помним, что именно при этом тренере начал появляться в основе «Актобе» тогда еще юный Абат Аймбетов.