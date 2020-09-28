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13:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» потерял очки против новичка КПЛ в матче с удалением капитана и незасчитанным голом

«Волки» не могут выиграть четвертую игру подряд.

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Кызылординский «Кайсар» сыграл вничью с петропавловским «Кызыл-Жар СК» в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская Премьер-Лига

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 0:0. При этом в первом тайме футболисты «Кызыл-Жар СК» забили гол, но взятие ворот отменили. А «Кайсар» с 64-й минуты играл в меньшинстве после удаления капитана Асхата Тагыбергена.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры «волки», которые не могут выиграть уже четвертый матч кряду, с 15 очками остались на шестом месте в турнирной таблице. «Кызыл-Жар СК» (8), прервавший серию из трех поражений, идет девятым.

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