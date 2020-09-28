«Кайсар» потерял очки против новичка КПЛ в матче с удалением капитана и незасчитанным голом

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 0:0. При этом в первом тайме футболисты «Кызыл-Жар СК» забили гол, но взятие ворот отменили. А «Кайсар» с 64-й минуты играл в меньшинстве после удаления капитана Асхата Тагыбергена.