«Кайсар» потерял очки против новичка КПЛ в матче с удалением капитана и незасчитанным голом
«Волки» не могут выиграть четвертую игру подряд.
«Волки» не могут выиграть четвертую игру подряд.
Кызылординский «Кайсар» сыграл вничью с петропавловским «Кызыл-Жар СК» в 11-м туре казахстанской
Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 0:0. При этом в первом тайме футболисты «Кызыл-Жар СК» забили гол, но взятие ворот отменили. А «Кайсар» с 64-й минуты играл в меньшинстве после удаления капитана Асхата Тагыбергена.
После этой игры «волки», которые не могут выиграть уже четвертый матч кряду, с 15 очками остались на шестом месте в турнирной таблице. «Кызыл-Жар СК» (8), прервавший серию из трех поражений, идет девятым.