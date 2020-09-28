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15:06 (мск), источник: Vesti.kz

Гол лучшего бомбардира КПЛ-2020 признан лучшим в десятом туре

Подведены итоги очередного тура.

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Гол игрока «Ордабасы» Жоао Пауло признан лучшим в десятом туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Бразильский вингер «Ордабасы» набрал 32 процента голосов. Он забил седьмой гол подряд в последних семи матчах команды. В десятом туре его взятие ворот, состоявшееся на 72-й минуте во встрече с «Кызыл-Жар СК», принесло шымкентскому клубу победу.

Казахстанская Премьер-Лига

Отметим, что лучший бомбардир КПЛ-2020 регулярно попадает в голосование на нашем сайте. Так, по итогам голосования за лучший гол восьмого тура, результативное действие бразильца в матче с «Астаной» было признано болельщиками самым эффектным.

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Второе место занял гол Айбара Жаксылыкова. Форвард «Жетысу» набрал 26 процентов. На третьем месте Йован Чадженович из «Тараза» — 18 процентов. На четвертой позиции нападающий «Шахтера» Руслан Мингазов, у которого 14 процентов голосов, а замкнул топ-5 самых красивых голов десятого тура Жарко Томашевич из «Астаны». У черногорца десять процентов голосов.

Отметим, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Список авторов лучших голов в предыдущих турах по мнению читателей Vesti.kz выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски «(Кайрат») — гол в ворота «Тараза»;
Второй тур. Карлос Фонсека («Иртыш») — гол в ворота «Кызыл-Жар СК»;
Третий тур. Думан Нарзилдаев («Кайсар») — гол в ворота «Тараза»;
Четвертый тур. Серикжан Мужиков («Тобол») — гол в ворота «Астаны»;
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе («Кайсар») — гол в ворота «Жетысу»;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген («Кайсар») — гол в ворота «Тобола»;
Восьмой тур. Жоао Пауло («Ордабасы») — гол в ворота «Астаны»;
Девятый тур. Айдос Таттыбаев («Шахтер») — гол в ворота «Астаны».

Лучшие голы шестого тура будут представлены после окончания перенесенного матча «Кайрат» — «Астана», который состоится четвертого октября. Алматинцы лидируют в чемпионате, набрав 25 очков. У «Астаны» второе место и 21 балл.

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