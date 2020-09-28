Гол лучшего бомбардира КПЛ-2020 признан лучшим в десятом туре

Гол игрока «Ордабасы» Жоао Пауло признан лучшим в десятом туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Бразильский вингер «Ордабасы» набрал 32 процента голосов. Он забил седьмой гол подряд в последних семи матчах команды. В десятом туре его взятие ворот, состоявшееся на 72-й минуте во встрече с «Кызыл-Жар СК», принесло шымкентскому клубу победу.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

Отметим, что лучший бомбардир КПЛ-2020 регулярно попадает в голосование на нашем сайте. Так, по итогам голосования за лучший гол восьмого тура, результативное действие бразильца в матче с «Астаной» было признано болельщиками самым эффектным.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tnkA24sFZ2g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второе место занял гол Айбара Жаксылыкова. Форвард «Жетысу» набрал 26 процентов. На третьем месте Йован Чадженович из «Тараза» — 18 процентов. На четвертой позиции нападающий «Шахтера» Руслан Мингазов, у которого 14 процентов голосов, а замкнул топ-5 самых красивых голов десятого тура Жарко Томашевич из «Астаны». У черногорца десять процентов голосов.

Отметим, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Список авторов лучших голов в предыдущих турах по мнению читателей Vesti.kz выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски «(Кайрат») — гол в ворота «Тараза»;

Второй тур. Карлос Фонсека («Иртыш») — гол в ворота «Кызыл-Жар СК»;

Третий тур. Думан Нарзилдаев («Кайсар») — гол в ворота «Тараза»;

Четвертый тур. Серикжан Мужиков («Тобол») — гол в ворота «Астаны»;

Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе («Кайсар») — гол в ворота «Жетысу»;

Седьмой тур. Асхат Тагыберген («Кайсар») — гол в ворота «Тобола»;

Восьмой тур. Жоао Пауло («Ордабасы») — гол в ворота «Астаны»;

Девятый тур. Айдос Таттыбаев («Шахтер») — гол в ворота «Астаны».