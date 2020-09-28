В Алматы состоялся первый детский футбольный турнир после пандемии

В Алматы состоялся специальный футбольный турнир среди детских городских команд. В нем приняли участие дети двух возрастных категорий, сообщает пресс-служба организаторов.

В соревновании, которое прошло с 26 по 27 сентября, приняли участие в общей сложности 16 команд. Оно было организовано общественным фондом Dado Fund, который занимается популяризацией детского футбола и, в частности, бесплатными тренировками детей из интернатов и малообеспеченных семей.

Турнир прошел в двух возрастных категориях: 2007−2008 и 2009−2010 годов рождения.

«Во время соревнований дети показывают совсем другие результаты, чем во время тренировок. Поэтому для нас важен этот турнир, тем более дети впервые за полгода изоляции имеют возможность встретиться с командами соперников. На период карантина и до того, как были разрешены тренировки, наш фонд проводил онлайн-занятия. Это не только физическая подготовка, но и мотивационные занятия как для детей, так и для их родителей. Последнее иногда еще важнее, потому что именно родители оказывают наибольшее влияние на юных спортсменов и их поддержка неоценима», — озвучил директор общественного фонда Dado Fund Нурбол Кусаинов.

Победителями турнира стали FC Jeyran и FC Sparta, обладателями второго места — «Олжа Спорт» и ФК «Медина». Им и двум командам из малообеспеченных семей вручили приятные и престижные в фанатской среде подарки — сумку для обуви, футболку и мяч с символикой фаворита английской премьер-лиги «Манчестер Сити».

После турнира ребятам рассказали о том, в каких сферах можно применить свою любовь к футболу. Помимо спорта это: журналистика, блогерство, комментаторство, менеджемент, маркетинг, пиар.