Монтойя пропустит матч c «Хетафе» из-за коронавируса в своем окружении

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Защитник «Бетиса» Мартин Монтойя не сыграет в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу с «Хетафе» из-за случая заражения коронавирусом в его семейном окружении, сообщается в микроблоге клуба из Севильи в Twitter.