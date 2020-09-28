Монтойя пропустит матч c «Хетафе» из-за коронавируса в своем окружении
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Защитник «Бетиса» Мартин Монтойя не сыграет в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу с «Хетафе»
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Защитник «Бетиса» Мартин Монтойя не сыграет в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу с «Хетафе»
Монтойя сдал отрицательный тест на коронавирус, но в соответствии с медицинским протоколом 29-летний игрок должен оставаться на карантине.
Матч «Хетафе» — «Бетис» состоится во вторник. Севильский клуб после трех туров с шестью очками лидирует в чемпионате Испании.