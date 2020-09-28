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16:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» на последних минутах вырвал победу в матче 11-го тура КПЛ

И немного улучшил свое турнирное положение.

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«Шахтер» победил «Каспий» в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская Премьер-Лига

Встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Караганды.

Первыми успеха добились «горняки» усилиями Гидеона Баа на десятой минуте. Актаусцы отыгрались на 82-й минуте благодаря точному удару Бекзата Кабылана. Итог встречи на 87-й минуте подвел украинский полузащитник «Шахтера» Евгений Ткачук.

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После этой игры «Шахтер», набрав 15 очков, поднялся с седьмого места на шестое, а «Каспий» с четырьмя баллами остался на последней, 11-й строчке.

В следующем туре, 1 октября, «Каспий» сыграет с «Астаной», а «Шахтер» в этот день встретится с «Кайратом».

Ранее в других играх 11-го тура «Астана» победила «Жетысу» (3:0), «Окжетпес» и «Кайрат» сыграли вничью (3:3), также победители не были выявлены в играх «Тараз» — «Тобол» (0:0) и «Кызыл-Жар СК» — «Кайсар» (0:0).

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