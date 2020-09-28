Бывший футболист «Ромы» Тотти навестил девушку, вышедшую из комы после его видеообращения

Источник: РИА "Новости"

На протяжении месяцев родители пытались достучаться до нее. В частности, они включали гимн «Ромы», за которую девушка болеет. Позже через общих знакомых о ситуации узнал Тотти, который записал ей видеообращение со словами поддержки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9bb26ab66a0b604902e5" data-vnd="9bb26ab66a0b604902e5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9bb26ab66a0b604902e5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда девушка вышла из комы, она захотела встретиться со своим кумиром. Тотти, в свою очередь, был тронут этой историей и решил лично познакомиться с Иленией и ее семьей. Поэтому Тотти приехал в больницу, где девушка начала длительный процесс реабилитации.

Илении Матилли 20 лет. Она впала в кому после автомобильной аварии в Браччано, в 30 км от Рима.

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