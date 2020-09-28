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16:59 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Ромы» Тотти навестил девушку, вышедшую из комы после его видеообращения

ТАСС, 28 сентября. Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти навестил в больнице футболистку «Лацио» Илению Матилли, которая провела в коме девять месяцев. Об этом сообщает издание La Republica.

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Источник: РИА "Новости"

На протяжении месяцев родители пытались достучаться до нее. В частности, они включали гимн «Ромы», за которую девушка болеет. Позже через общих знакомых о ситуации узнал Тотти, который записал ей видеообращение со словами поддержки.

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Когда девушка вышла из комы, она захотела встретиться со своим кумиром. Тотти, в свою очередь, был тронут этой историей и решил лично познакомиться с Иленией и ее семьей. Поэтому Тотти приехал в больницу, где девушка начала длительный процесс реабилитации.

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Илении Матилли 20 лет. Она впала в кому после автомобильной аварии в Браччано, в 30 км от Рима.

Итальянская Серия А

На протяжении всей карьеры Тотти выступал за «Рому» и по ее завершении летом 2017 года занял пост технического директора команды. За время выступлений в клубе он сыграл 785 матчей во всех турнирах, забил 307 мячей и сделал 129 голевых передач. В сезоне-2000/01 футболист стал чемпионом Италии, также на его счету по две победы в Кубке и Суперкубке Италии, в 2007 году итальянец получил «Золотую бутсу», забив 26 голов. В 2006 году он стал чемпионом мира, а в 2000 году — серебряным призером чемпионата Европы в составе сборной Италии.

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