Николай Сигневич вернулся в борисовский БАТЭ
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский нападающий Николай Сигневич вернулся в состав борисовского БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский нападающий Николай Сигневич вернулся в состав борисовского БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Ранее форвард, которому сейчас 28 лет, выступал в борисовском клубе пять сезонов, став пятикратным чемпионом Беларуси. Кроме того, он играл за брестское «Динамо», греческий «Платаниас» и «Ференцварош» из Будапешта, с которым дважды выигрывал золото чемпионата Венгрии. Прошлым летом Николай Сигневич перешел в клуб российской
Ряды еще одного фаворита белорусского первенства солигорского «Шахтера» сегодня пополнил 31-летний форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга. Свою игровую карьеру он начал на родине, а затем выступал в нескольких бельгийских клубах, среди которых был и «Андерлехт» из Брюсселя. Несколько сезонов форвард провел в составе «Астаны», став четырехкратным чемпионом Казахстана.