Николай Сигневич вернулся в борисовский БАТЭ

Ранее форвард, которому сейчас 28 лет, выступал в борисовском клубе пять сезонов, став пятикратным чемпионом Беларуси. Кроме того, он играл за брестское «Динамо», греческий «Платаниас» и «Ференцварош» из Будапешта, с которым дважды выигрывал золото чемпионата Венгрии. Прошлым летом Николай Сигневич перешел в клуб российской премьер-лиги «Химки», а теперь вернулся в БАТЭ, который лидирует в чемпионате Беларуси.