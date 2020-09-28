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18:24 (мск), источник: БЕЛТА

Николай Сигневич вернулся в борисовский БАТЭ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский нападающий Николай Сигневич вернулся в состав борисовского БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: fcbate.by

Ранее форвард, которому сейчас 28 лет, выступал в борисовском клубе пять сезонов, став пятикратным чемпионом Беларуси. Кроме того, он играл за брестское «Динамо», греческий «Платаниас» и «Ференцварош» из Будапешта, с которым дважды выигрывал золото чемпионата Венгрии. Прошлым летом Николай Сигневич перешел в клуб российской премьер-лиги «Химки», а теперь вернулся в БАТЭ, который лидирует в чемпионате Беларуси.

Ряды еще одного фаворита белорусского первенства солигорского «Шахтера» сегодня пополнил 31-летний форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга. Свою игровую карьеру он начал на родине, а затем выступал в нескольких бельгийских клубах, среди которых был и «Андерлехт» из Брюсселя. Несколько сезонов форвард провел в составе «Астаны», став четырехкратным чемпионом Казахстана.

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