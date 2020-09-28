Футболисты «Минска» победили «Смолевичи» в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи на поле минского стадиона «Трактор» гостей вывел вперед Леонид Ханкевич, отличившийся на 16-й минуте. После перерыва минчане активизировались: сначала Александр Васильев с пенальти восстановил равновесие, а затем Александр Ануфриев забил победный гол — 2:1. Это вторая подряд виктория «Минска», а «Смолевичи» проиграли восьмой поединок подряд и прочно обосновались на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны.