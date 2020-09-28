Футболисты «Минска» победили «Смолевичи» в чемпионате Беларуси
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одержали волевую победу над «Смолевичами» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одержали волевую победу над «Смолевичами» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме встречи на поле минского стадиона «Трактор» гостей вывел вперед Леонид Ханкевич, отличившийся на 16-й минуте. После перерыва минчане активизировались: сначала Александр Васильев с пенальти восстановил равновесие, а затем Александр Ануфриев забил победный гол — 2:1. Это вторая подряд виктория «Минска», а «Смолевичи» проиграли восьмой поединок подряд и прочно обосновались на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны.
Результаты других игр 25-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Брест) — 2:4, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Рух» (Брест) — «Слуцк» — 5:0, «Городея» — «Славия» (Мозырь) — 1:1, «Динамо» (Минск) — «Витебск» — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:1. Матч бобруйской «Белшины» и солигорского «Шахтера» перенесен на более поздний срок.
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 49 очков (25 матчей), «Неман» — 47 (25), «Шахтер» — 46 (24), «Ислочь» — 42 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (25), «Рух» — 39 (25), «Динамо» (Брест) — 38 (23), «Динамо» (Минск) — 36 (24), «Энергетик-БГУ» — 35 (24), «Витебск» — 31 (25), «Минск» — 31 (24), «Славия» — 28 (23), «Слуцк» — 21 (23), «Городея» — 21 (25), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (24).
Список лучших бомбардиров возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забившие по 13 мячей.
В 26-м туре встречаются: