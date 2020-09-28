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18:40 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» победили «Смолевичи» в чемпионате Беларуси

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одержали волевую победу над «Смолевичами» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме встречи на поле минского стадиона «Трактор» гостей вывел вперед Леонид Ханкевич, отличившийся на 16-й минуте. После перерыва минчане активизировались: сначала Александр Васильев с пенальти восстановил равновесие, а затем Александр Ануфриев забил победный гол — 2:1. Это вторая подряд виктория «Минска», а «Смолевичи» проиграли восьмой поединок подряд и прочно обосновались на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны.

Результаты других игр 25-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Брест) — 2:4, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Рух» (Брест) — «Слуцк» — 5:0, «Городея» — «Славия» (Мозырь) — 1:1, «Динамо» (Минск) — «Витебск» — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:1. Матч бобруйской «Белшины» и солигорского «Шахтера» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 49 очков (25 матчей), «Неман» — 47 (25), «Шахтер» — 46 (24), «Ислочь» — 42 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (25), «Рух» — 39 (25), «Динамо» (Брест) — 38 (23), «Динамо» (Минск) — 36 (24), «Энергетик-БГУ» — 35 (24), «Витебск» — 31 (25), «Минск» — 31 (24), «Славия» — 28 (23), «Слуцк» — 21 (23), «Городея» — 21 (25), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (24).

Список лучших бомбардиров возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забившие по 13 мячей.

В 26-м туре встречаются:

  • 16 октября. «Слуцк» — «Минск»;.
  • 17 октября. «Славия» — «Белшина», «Витебск» — «Энергетик-БГУ», «Неман» — «Городея»;.
  • 18 октября. «Смолевичи» — «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» — «Динамо» (Минск), «Ислочь» — БАТЭ, «Динамо» (Брест) — «Рух».
Минск
2:1
Первый тайм: 0:0
Смолевичи
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