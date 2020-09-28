«Наполи» — как «Зенит». Взгляд из Милана на то, что происходит в серии А
Материал нашего коллеги Георгия Кудинова.
Материал нашего коллеги Георгия Кудинова.
В понедельник матчем «Болонья» — «Парма» завершается второй тур серии А. При этом уже в среду, в последний день сентября турнир будет продолжен: состоятся три отложенных встречи из первого тура, в том числе очень любопытный поединок «Лацио» — «Аталанта». Третий тур пройдет в ближайшие выходные, и в нем нас ждут два ярких противостояния: «Лацио» — «Интер» и «Ювентус» — «Наполи». Затем серия А возьмет паузу на время матчей национальных сборных и вернется 17 октября.
Со зрителями или без? И если со зрителями, то сколько болельщиков можно пускать на стадион? Этот больной вопрос серия А пока решила таким образом: до октябрьской паузы в чемпионате на стадион допускают 1 тысячу зрителей. Систему их отбора каждый клуб регулирует
Клубы серии А пытаются давить на власти страны, чтобы начали пускать больше зрителей — хотя бы до 25 процентов от общей вместимости того или иного стадиона. В
Ну, а тем временем во втором туре серии А следует особо отметить «Наполи». Команда под руководством моего хорошего знакомого Рино Гаттузо в клочья разнесла команду, где во втором туре подряд не играет хорошо нам всем знакомый Миммо Кришито. Судя по всему, у Миммо пока определенные проблемы со здоровьем, хотя и разговоры о его уходе из унылого «Дженоа» имеют под собой определенную почву. Кришито хотел бы сменить обстановку, и им предметно интересовалась недавно «Фиорентина». Посмотрим, чем все это закончится, ведь до закрытия трансферного окна в Италии осталась всего неделя.
Накануне матча с «Наполи» в «Дженоа» выявили случай коронавируса, причем у основного вратаря — Перина. Прямо в день игры случился еще один отрицательный результат. Матч в Неаполе все равно состоялся, хоть и с опозданием на три часа по сравнению с первоначальным временем: все ждали итогов тестов в «Дженоа». Команда, в которую некоторые итальянские СМИ недавно сватали Массимо Карреру и которую в итоге принял Роландо Маран, с треском проиграла сверхмотивированному «Наполи». Неаполитанцы победили генуэзцев с таким же счетом, как «Зенит» «Уфу», а Сергею Семаку самое время познакомиться с Гаттузо не только на почве футбола, но и по части ведения ресторанного хозяйства. Заведение Сергея Богдановича успешно работает на Петроградской стороне в Петербурге всего год, а вот ресторан Гаттузо в местечке Галларате (это недалеко от аэропорта Мальпенса) держится на высоком уровне уже несколько лет. Впервые побывав минувшим летом в ресторане Семака и недавно в очередной раз заглянув к Гаттузо, я заметил, что по стилю они даже похожи. Уверен, что Семаку и Гаттузо было бы о чем поговорить при личной встрече помимо футбола!
Было о чем поговорить в конце прошедшего лета и руководству «Интера» с главным тренером команды Антонио Конте. Второе место в серии А, обидное поражение в финале Лиге Европы, ноль трофеев за сезон и море истерики в итальянских СМИ — это не то, чего ждали китайские хозяева от человека, которому платят за его работу более 10 миллионов евро в год. Недаром «Интер» в лице
Ну, а пока «Интер» разбирается со своими амбициями, куда более скромный по нынешним временам «Милан» одержал две победы на «ноль» на старте в двух турах. И если в первом туре оба гола в ворота «Болоньи» забил великий и ужасный Ибра, то уже против «Кротоне» в гостях он не играл, так как сидит дома на карантине
Короче говоря, сезон в серии А стартовал очень живенько и обещает быть весьма и весьма интересным со многих точек зрения. Приглашаю вас внимательно за ним последить!
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