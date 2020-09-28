«Наполи» — как «Зенит». Взгляд из Милана на то, что происходит в серии А

В понедельник матчем «Болонья» — «Парма» завершается второй тур серии А. При этом уже в среду, в последний день сентября турнир будет продолжен: состоятся три отложенных встречи из первого тура, в том числе очень любопытный поединок «Лацио» — «Аталанта». Третий тур пройдет в ближайшие выходные, и в нем нас ждут два ярких противостояния: «Лацио» — «Интер» и «Ювентус» — «Наполи». Затем серия А возьмет паузу на время матчей национальных сборных и вернется 17 октября.

Италия 2020/2021 Тур 1, 30.09.2020, 21:45 Лацио - Аталанта -

1000 зрителей

Со зрителями или без? И если со зрителями, то сколько болельщиков можно пускать на стадион? Этот больной вопрос серия А пока решила таким образом: до октябрьской паузы в чемпионате на стадион допускают 1 тысячу зрителей. Систему их отбора каждый клуб регулирует по-своему, и никаких билетов в свободной продаже, разумеется, нет. Тысяча зрителей — это лучше, конечно, чем ничего, но и очень удачным такое решение не назовешь. Особенно, скажем, для такого величественного стадиона, как мой любимый «Сан-Сиро». Из любопытства подъехал к нему за час до недавнего домашнего матча «Милана», дело было еще в первом туре. Переполненный или хотя бы прилично заполненный «Сан-Сиро» в вечерних матчах при парадном освещении — это особое зрелище, целый спектакль. А когда видишь пустые эскалаторы на выходе из метро, одинокий трамвай, грустно застывший на пустынной площади, и одиночных зрителей, которые заполняют документ о том, что не болеют коронавирусом, и которым проверяют температуру на фоне большого количества карет «скорой помощи», то понимаешь, что такой футбол — это печальное зрелище.

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Клубы серии А пытаются давить на власти страны, чтобы начали пускать больше зрителей — хотя бы до 25 процентов от общей вместимости того или иного стадиона. В какой-то момент показалось, что уже с третьего тура серии А, то есть с начала октября клубы могут получить такую возможность, но в итоге правительство сказало «нет». Возможно, что-то изменится к середине октября, а пока все ждут обновленной версии антиковидного декрета, которая выйдет в свет 7 октября. Пока, слава Богу, Италию не захлестнула та самая вторая волна коронавируса, которой пугают всю Европу. Однако правительство Италии не расслабляется, а масочный режим и немалое количество разных ограничений продолжают здесь действовать.

Семак в роли Гаттузо

Ну, а тем временем во втором туре серии А следует особо отметить «Наполи». Команда под руководством моего хорошего знакомого Рино Гаттузо в клочья разнесла команду, где во втором туре подряд не играет хорошо нам всем знакомый Миммо Кришито. Судя по всему, у Миммо пока определенные проблемы со здоровьем, хотя и разговоры о его уходе из унылого «Дженоа» имеют под собой определенную почву. Кришито хотел бы сменить обстановку, и им предметно интересовалась недавно «Фиорентина». Посмотрим, чем все это закончится, ведь до закрытия трансферного окна в Италии осталась всего неделя.

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Накануне матча с «Наполи» в «Дженоа» выявили случай коронавируса, причем у основного вратаря — Перина. Прямо в день игры случился еще один отрицательный результат. Матч в Неаполе все равно состоялся, хоть и с опозданием на три часа по сравнению с первоначальным временем: все ждали итогов тестов в «Дженоа». Команда, в которую некоторые итальянские СМИ недавно сватали Массимо Карреру и которую в итоге принял Роландо Маран, с треском проиграла сверхмотивированному «Наполи». Неаполитанцы победили генуэзцев с таким же счетом, как «Зенит» «Уфу», а Сергею Семаку самое время познакомиться с Гаттузо не только на почве футбола, но и по части ведения ресторанного хозяйства. Заведение Сергея Богдановича успешно работает на Петроградской стороне в Петербурге всего год, а вот ресторан Гаттузо в местечке Галларате (это недалеко от аэропорта Мальпенса) держится на высоком уровне уже несколько лет. Впервые побывав минувшим летом в ресторане Семака и недавно в очередной раз заглянув к Гаттузо, я заметил, что по стилю они даже похожи. Уверен, что Семаку и Гаттузо было бы о чем поговорить при личной встрече помимо футбола!

Инфарктный «Интер» и уверенный «Милан»

Было о чем поговорить в конце прошедшего лета и руководству «Интера» с главным тренером команды Антонио Конте. Второе место в серии А, обидное поражение в финале Лиге Европы, ноль трофеев за сезон и море истерики в итальянских СМИ — это не то, чего ждали китайские хозяева от человека, которому платят за его работу более 10 миллионов евро в год. Недаром «Интер» в лице вице-президента Джузеппе Маротты даже успел провести переговоры со свободным нынче Массимилиано Аллегри, который с удовольствием возглавил бы «Интер». Но для этого пришлось бы увольнять Конте с большой неустойкой, и китайцы в итоге не пошли на перемены. Однако провели серьезный разговор с тренером, которого попросили быть аккуратнее со своими рассуждениями в прессе и эффективнее в работе. Безумный матч против «Фиорентины» показал, что «Интер» ждет очень веселый сезон. В атаке команда сыграла очень ярко, а вот оборона сильно разочаровала. Появление в стартовом составе ветерана Видаля, которого Конте очень хотел заполучить себе в команду, должно добавить «Интеру» стабильности, но это мысли Конте, а как оно будет на самом деле, пока непонятно. Впрочем, нынешний состав «Интера» в любом случае обязан навязать борьбу за скудетто «Ювентусу», который едва не проиграл накануне «Роме». В ближайшее воскресенье «Интер» сыграет в гостях против «Лацио», и этот матч во многом покажет, насколько амбиции клуба совпадают с его реальными возможностями именно на сегодня.

<iframe allow="autoplay" allowfullscreen width="560" height="315" frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=smotri_share&viewMode=external&brandsafety=&noSound=1&utm=shareembed&startId=1015391"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а пока «Интер» разбирается со своими амбициями, куда более скромный по нынешним временам «Милан» одержал две победы на «ноль» на старте в двух турах. И если в первом туре оба гола в ворота «Болоньи» забил великий и ужасный Ибра, то уже против «Кротоне» в гостях он не играл, так как сидит дома на карантине из-за коронавируса. Без Ибры «Милан» сначала обыграл в Лиге Европы норвежский клуб, а теперь вот набрал еще три очка в серии А, забив два безответных гола. Стефано Пьоли, которого еще в июне-июле местные СМИ каждый день отправляли в отставку, не только удержался на своем месте и не пустил туда хваленого немца Рангника, но и оживил «Милан» до такой степени, что тот выглядит сегодня претендентом на попадание в первую четверку серии А, о чем еще, скажем, перед самой пандемией не могло быть и речи.

Короче говоря, сезон в серии А стартовал очень живенько и обещает быть весьма и весьма интересным со многих точек зрения. Приглашаю вас внимательно за ним последить!