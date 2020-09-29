«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии по футболу
ТАСС, 28 сентября. Футболисты «Ливерпуля» обыграли лондонский «Арсенал» со счетом 3:1 в матче третьего тура Английской
ТАСС, 28 сентября. Футболисты «Ливерпуля» обыграли лондонский «Арсенал» со счетом 3:1 в матче третьего тура Английской
В составе победителей голы забили Садио Мане (28-я минута), Эндрю Робертсон (34) и Диогу Жота (88), проводивший дебютный матч за «Ливерпуль» в АПЛ. У проигравших отличился Александр Ляказетт (25). Робертсон сумел отметиться результативным действием в седьмом из последних девяти матчей в национальном чемпионате (два мяча и пять голевых передач).
«Ливерпуль» одержал третью победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с девятью очками, уступая «Лестеру» (1) и опережая «Эвертон» (3) по дополнительным показателям. «Арсенал» потерпел первое поражение в сезоне и идет пятым, имея в активе шесть очков после трех встреч.
1 октября «Арсенал» и «Ливерпуль» проведут еще один матч на «Энфилде» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. В четвертом туре подопечные Юргена Клоппа 4 октября в гостях встретятся с «Астон Виллой», «Арсенал» в этот же день дома примет «Шеффилд Юнайтед».