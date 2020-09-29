«Барселона» отказалась продавать Ансу Фати в «Манчестер Юнайтед» за € 150 млн
«Барселона» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по покупке нападающего Ансу Фати, сообщает Goal со ссылкой на Catalunya Radio.
«Барселона» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по покупке нападающего Ансу Фати, сообщает Goal со ссылкой на Catalunya Radio.
Сообщается, что каталонский клуб летом отказался продавать игрока за € 150 млн. После этого сумма отступных в контракте за молодого форварда возросла со € 170 млн до € 400 млн.
Фати — воспитанник «Барселоны». В прошлом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые и одну красную карточки.
Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. В первом матче нового сезона испанской Примеры Фати отметился дублем с «Вильярреалом» (4:0).