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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» отказалась продавать Ансу Фати в «Манчестер Юнайтед» за € 150 млн

«Барселона» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по покупке нападающего Ансу Фати, сообщает Goal со ссылкой на Catalunya Radio.

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Источник: AP 2020

Сообщается, что каталонский клуб летом отказался продавать игрока за € 150 млн. После этого сумма отступных в контракте за молодого форварда возросла со € 170 млн до € 400 млн.

Барселона (Барселона)

Фати — воспитанник «Барселоны». В прошлом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые и одну красную карточки.

Манчестер Юнайтед (Манчестер)

Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. В первом матче нового сезона испанской Примеры Фати отметился дублем с «Вильярреалом» (4:0).

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