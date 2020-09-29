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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

Курьезная ошибка вратаря помогла «Акжайыку» обыграть «Академию Онтустик» в первой лиге

Победную точку поставил 37-летний нападающий уральцев.

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Уральский «Акжайык» выиграл третий матч из четырех в первой лиге и закрепился на втором месте в своей конференции, уступая два очка «Атырау». В очередном матче западноказахстанцы в последние десять минут вырвали победу у «Академии Онтустик» (2:0). Второй гол случился благодаря грубой ошибке вратаря, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Академия Онтустик» на равных играла с «Акжайыком», но на 84-й минуте после неразберихи в штрафной площади Иван Столбовой затолкал мяч в сетку ворот и вывел уральцев вперед. Южане побежали отыгрываться, но на четвертой добавленной минуте пропустили второй гол. На безобидный заброс выбежал 23-летний голкипер «Академии Онтустик» Бекжан Токтарбай. Но мяч, ударившись о газон, перелетел через вратаря, и Олег Хромцов забивал уже в пустые ворота.

«Акжайык» набрал десять очков в четырех матчах и вышел на второе место в своей конференции. Лидирует «Атырау» у которого стопроцентный результат — 12 очков. «Академия Онтустик» занимает четвертое место с шестью очками после пяти игр.

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