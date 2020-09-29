Курьезная ошибка вратаря помогла «Акжайыку» обыграть «Академию Онтустик» в первой лиге

Уральский «Акжайык» выиграл третий матч из четырех в первой лиге и закрепился на втором месте в своей конференции, уступая два очка «Атырау». В очередном матче западноказахстанцы в последние десять минут вырвали победу у «Академии Онтустик» (2:0). Второй гол случился благодаря грубой ошибке вратаря, передает корреспондент Vesti.kz.

«Академия Онтустик» на равных играла с «Акжайыком», но на 84-й минуте после неразберихи в штрафной площади Иван Столбовой затолкал мяч в сетку ворот и вывел уральцев вперед. Южане побежали отыгрываться, но на четвертой добавленной минуте пропустили второй гол. На безобидный заброс выбежал 23-летний голкипер «Академии Онтустик» Бекжан Токтарбай. Но мяч, ударившись о газон, перелетел через вратаря, и Олег Хромцов забивал уже в пустые ворота.