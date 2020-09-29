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14:42 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» получит от «Аталанты» €85,5 тыс. за участие в воспитании Алексея Миранчука

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский футбольный клуб «Спартак» получит от итальянской «Аталанты» около €85,5 тыс. за участие в воспитании полузащитника Алексея Миранчука. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

В начале сентября «Аталанта» объявила о подписании контракта с 24-летним полузащитником «Локомотива» Миранчуком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист, который является воспитанником «Локомотива», перед переходом в школу железнодорожников вместе с братом Антоном занимался в академии «Спартака».

Спартак (Москва)

«Академия “Спартака” получит около €85,5 тыс. С учетом того, что “Аталанта” будет выплачивать деньги “Локомотиву” несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно», — сказал Фетисов.

Аталанта (Бергамо)

Миранчук в составе «Локомотива» стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды становился победителем Кубка России и один раз — Суперкубка России. Всего в составе «Локомотива» он провел 228 матчей в разных турнирах, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач.

Полузащитник еще не дебютировал за «Аталанту», поскольку продолжает восстановление от травмы, полученной в матче четвертого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:2).

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