«Спартак» получит от «Аталанты» €85,5 тыс. за участие в воспитании Алексея Миранчука

В начале сентября «Аталанта» объявила о подписании контракта с 24-летним полузащитником «Локомотива» Миранчуком.
Футболист, который является воспитанником «Локомотива», перед переходом в школу железнодорожников вместе с братом Антоном занимался в академии «Спартака».
«Академия “Спартака” получит около €85,5 тыс. С учетом того, что “Аталанта” будет выплачивать деньги “Локомотиву” несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно», — сказал Фетисов.
Миранчук в составе «Локомотива» стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды становился победителем Кубка России и один раз — Суперкубка России. Всего в составе «Локомотива» он провел 228 матчей в разных турнирах, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач.
Полузащитник еще не дебютировал за «Аталанту», поскольку продолжает восстановление от травмы, полученной в матче четвертого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:2).