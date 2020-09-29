«Спартак» получит от «Аталанты» €85,5 тыс. за участие в воспитании Алексея Миранчука

Источник: РИА "Новости"

В начале сентября «Аталанта» объявила о подписании контракта с 24-летним полузащитником «Локомотива» Миранчуком.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2411587ec7cd7da1380c" data-vnd="2411587ec7cd7da1380c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2411587ec7cd7da1380c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист, который является воспитанником «Локомотива», перед переходом в школу железнодорожников вместе с братом Антоном занимался в академии «Спартака».

Спартак (Москва) Все о команде

«Академия “Спартака” получит около €85,5 тыс. С учетом того, что “Аталанта” будет выплачивать деньги “Локомотиву” несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно», — сказал Фетисов.

Аталанта (Бергамо) Все о команде

Миранчук в составе «Локомотива» стал чемпионом России, двукратным серебряным и бронзовым призером, трижды становился победителем Кубка России и один раз — Суперкубка России. Всего в составе «Локомотива» он провел 228 матчей в разных турнирах, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач.