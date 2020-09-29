Забивал «Зениту», подешевел вдвое и потерял место в сборной. Сможет ли игрок «Кайрата» перезапустить карьеру?
Он провел несколько хороших сезонов в «Ордабасы».
Он провел несколько хороших сезонов в «Ордабасы».
Казахстанский футболист Еркебулан Тунгышбаев последние два сезона пытается найти себя в «Кайрате», куда перешел из «Ордабасы». 25-летний игрок получает мало игровой практики, утратил место в составе сборной Казахстана и в два раза потерял в трансферной стоимости.
Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему футболисту необходимо перезапустить карьеру и, возможно, даже попытаться сделать это в алматинском клубе.
Тунгышбаев, дебютировавший в
В следующем сезоне Тунгышбаев был практически незаменимым, приняв в чемпионате участие в 31-й встрече из 32-х за свой клуб. При этом атакующий игрок забил семь мячей.
В 2016 году он продолжил стабильно выступать за шымкентский клуб, проведя в КПЛ 28 игр и отличившись три раза. В том же сезоне был признан лучшим молодым игроком
В сезоне-2017 Тунгышбаев в составе «Ордабасы» завоевал бронзовые награды чемпионата Казахстана. За свой клуб он провел 29 матчей и отметился пятью голами.
Практически идентичные показатели он продемонстрировал в сезоне-2018 — 32 игры и пять мячей. В начале 2018 даже съездил на просмотр в пермский «Амкар», которому, впрочем, не подошел. А в составе национальной сборной воспитанник шымкентского футбола отметился дебютным и пока единственным своим голом. Он отличился в товарищеском матче с Болгарией.
После этого Тунгышбаев стал игроком «Кайрата», подписав в январе 2019 года трехлетний контракт. С этого момента карьера футболиста пошла на спад.
В прошлом сезоне он 14 раз появлялся на поле в матчах чемпионата страны и впервые остался без забитых мячей. Лишь в первой лиге Тунгышбаеву удалось дважды отличиться за «Кайрат-Жастар». Футболист потерял место в составе сборной. За национальную команду он последний раз сыграл в ноябре 2018 года.
По данным Transfermarkt, сейчас его стоимость составляет 650 тысяч евро. Этот ценник был установлен в декабре 2019. За год игрок «Кайрата» утратил 50 процентов от своей трансферной цены. Ее пиковое значение в конце 2018 составляло 1,3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Тунгышбаев провел шесть неполных матчей в КПЛ, продлив свою безголевую серию в официальных матчах, которая длится с июля 2018, что для атакующего футболиста немыслимо. А на предсезонных сборах ему удалось огорчить «Зенит».
Контракт Тунгышбаева с «Кайратом» истекает через год с лишним. Досрочно его уход из клуба возможен в рамках продажи или обмена на другого футболиста.
Нельзя исключать и вариант с арендой. Возможно, это позволит ему перезапустить карьеру и сделать это необходимо как можно раньше.
Впрочем, пока о смене клуба игроком речи не идет. Здесь стоит рассмотреть вариант с тем, что Алексей Шпилевский, все же будет больше доверять Тунгышбаеву, потому что у «Кайрата», имеющего реальные шансы на чемпионство, возникнут сложные отрезки по турнирной дистанции, где немаловажную роль сыграет длина скамейки и возможность проводить полноценную ротацию состава.
Тем более, что пока выигрывающий у Тунгышбаева конкуренцию Гулжигит Алыкулов не произвел
Сейчас «Кайрат» лидирует в КПЛ, набрав после 11 туров 25 очков. На втором месте «Астана», у которой 21 балл.