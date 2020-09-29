Дидье Дрогба получит награду президента УЕФА

Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и исключительные личные качества.

42-летний ивуариец получит награду в четверг на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов в Женеве. Как отмечается, глава УЕФА Александер Чеферин «глубоко восхищается деятельностью Дрогба, который после окончания карьеры помогает детям в развивающихся странах».

Челси (Лондон) Все о команде

«Благодаря достижениям по ходу блистательной игровой карьеры Дидье стал героем для миллионов футбольных болельщиков. Он лидер и пионер. Я запомню его технику, силу и футбольный ум. Но в первую очередь — его неутолимую жажду успеха. Она проявляется и сейчас, уже вне футбола, в его стремлении помогать другим», — сказал Чеферин.

Дрогба начал профессиональную карьеру во Франции, где играл за «Ле-Ман», «Генгам» и «Марсель». Затем он перешел в «Челси», в составе которого забил 164 мяча в 381 матче и стал четырехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.