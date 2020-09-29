Прессинг Аймбетова, трансфер Вагнера и видение Шпилевского. Почему Эсеола выпал из основы «Кайрата»

Лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Казахстана Адеринсола Эсеола стал игроком резерва в «Кайрате» в ходе нынешней кампании. Корреспондент Vesti.kz анализирует, почему украинский форвард теперь не фаворит в атаке для Алексея Шпилевского.

Несмотря на высокую результативность Эсеолы в прошлом году, белорусский специалист зимой начал искать разные варианты в нападении «Кайрата». Например, он пробовал Еркебулана Тунгышбаева на позиции форварда, а также стал активно подпускать к основе молодого Артура Шушеначева. Но, конечно, главными персоналиями, которые сильно ударили по роли Эсеолы, стали Абат Аймбетов (зимний трансфер) и Вагнер Лав (летний трансфер).

Вагнер, прежде всего, дорогостоящая опция в «Кайрате», никто бы не понял тренера, если бы бразилец стал игроком ротации. Кроме того, Вагнер действительно разнообразил порой однобокую игру команды и привнес в нее определенный класс.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

Таким образом, прямым конкурентом Эсеолы стал Абат Аймбетов. Уже весной в словах Шпилевского был виден следующий смысл: его фаворит — Аймбетов. В частности, вот что сказал Алексей Николаевич после матча с «Окжетпесом» (5:0), когда Абат оформил дубль, а Дерин только вернулся в состав после травмы:

«Конкуренция у нас не спит. Это очень радует, и Эсеоле будет непросто вернуться в основной состав. Мы сильно надеемся на него. Хорошо, когда конкуренция усложняет мне выбор. Абат? Мы не знаем, где его вершина. Я очень сильно воевал за Абата. Я знал, что у него небольшие проблемы со здоровьем и есть риск. Он пока держится, отличный характер, отличный парень на суперпозитиве, каждую тренировку выкладывается. Это результат его работы».

Несмотря на поддержу украинца, так или иначе контраст был заметен, Шпилевский поверил в Аймбетова и считал, что тот лучше впишется в его игровую концепцию. Одно из главных качеств, которые ценит тренер в казахстанском нападающем, — это желание и умение правильно прессинговать соперника, Абат — одна из главных функций Шпилевского в этом плане. То есть, если учитывать, что по скоростным данным и нацеленности на ворота это примерно равные форварды, то именно постоянная работа Абата в прессинге делает его более предпочтительным вариантом для главного тренера.

Если говорить не только о визуальных впечатлениях, но и о статистике, Аймбетов оправдывает доверие Шпилевского: у него шесть голов в десяти матчах КПЛ. У Эсеолы девять игр и один гол, но тут есть существенные детали. У Эсеолы 277 игровых минут, у Аймбетова — 722. Шпилевский два раза предоставлял шанс Эсеоле в основе, это были матчи в августе против «Каспия» и «Тобола», Дерин тогда не забил. Но позже он принес три важнейших очка в игре с «Кайсаром», воспользовавшись выходом на замену. Однако это не убедило Шпилевского, в последующих играх украинец снова выходил лишь на замену. За последние четыре игры в КПЛ у Эсеолы набралось лишь 70 игровых минут.