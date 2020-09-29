«Жетысу» присудили техническое поражение в матче с «Астаной» и оштрафовали на полмиллиона тенге
Также наказали тренера столичного клуба.
Также наказали тренера столичного клуба.
«За нарушение, выразившееся в неправомерном участии в матче семи легионеров, ФК “Жетысу” засчитано поражение со счетом 0:3 и на ФК “Жетысу” наложен штраф на сумму в размере 200 МРП, что составляет 555 600 тенге», — говорится в сообщении.
Также КДК принял следующее решение:
— За нарушение медицинского протокола соревнований, выразившееся в ненадлежащем ношении маски в период пребывания на стадионе, тренер ФК «Астана» Пол Энтони Эшуорт оштрафован на сумму в размере 50 МРП, что составляет 138 900 тенге.
Напомним, сам матч завершился победой «Астаны» со счетом 3:0.