«Жетысу» присудили техническое поражение в матче с «Астаной» и оштрафовали на полмиллиона тенге

Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола вынес решение по матчу 11-го тура казахстанской премьер-лиги между «Астаной» и «Жетысу».

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«За нарушение, выразившееся в неправомерном участии в матче семи легионеров, ФК “Жетысу” засчитано поражение со счетом 0:3 и на ФК “Жетысу” наложен штраф на сумму в размере 200 МРП, что составляет 555 600 тенге», — говорится в сообщении.

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Также КДК принял следующее решение:

— За нарушение медицинского протокола соревнований, выразившееся в ненадлежащем ношении маски в период пребывания на стадионе, тренер ФК «Астана» Пол Энтони Эшуорт оштрафован на сумму в размере 50 МРП, что составляет 138 900 тенге.