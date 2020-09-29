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16:36 (мск), источник: Vesti.kz

Цхададзе снова дисквалифицирован за оскорбление тренера клуба КПЛ

Это уже второй инцидент с тренером «Ордабасы».

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Главный тренер шымкентского «Ордабасы» Кахабер Цхададзе дисквалифицирован на два матча по итогам игры с петропавловским «Кызыл-Жар СК» в рамках десятого тура казахстанской премьер-лиги.

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Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола.

Причина — «неспортивное поведение со стороны Цхададзе, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес главного тренера команды соперников». Срок дисквалификации вступил в силу с 25 сентября 2020 года.

Добавим, что это уже не первый подобный инцидент с участием тренера «Ордабасы» в текущем сезоне. Ранее, в седьмом туре, Цхададзе был дисквалифицирован на один матч за мат в адрес наставника «Кайрата».

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