Цхададзе снова дисквалифицирован за оскорбление тренера клуба КПЛ

Главный тренер шымкентского «Ордабасы» Кахабер Цхададзе дисквалифицирован на два матча по итогам игры с петропавловским «Кызыл-Жар СК» в рамках десятого тура казахстанской премьер-лиги.

Причина — «неспортивное поведение со стороны Цхададзе, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес главного тренера команды соперников». Срок дисквалификации вступил в силу с 25 сентября 2020 года.

Добавим, что это уже не первый подобный инцидент с участием тренера «Ордабасы» в текущем сезоне. Ранее, в седьмом туре, Цхададзе был дисквалифицирован на один матч за мат в адрес наставника «Кайрата».