18 минут ценой в полмиллиона. Как «Жетысу» просчитался с легионерами и получил «технарь» в матче с «Астаной»

Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола присудил «Жетысу» техническое поражение в матче 11-го тура КПЛ против «Астаны». Корреспондент Vesti.kz рассказывает о деталях произошедшего и вспоминает аналогичный случай из чемпионата России.

«За нарушение, выразившееся в неправомерном участии в матче 7-ми легионеров, ФК “Жетысу” засчитано поражение со счетом 0:3 и на ФК “Жетысу” наложен штраф на сумму в размере 200 МРП, что составляет 555 600 тенге», — таков вердикт КДК по итогам матча 11-го тура КПЛ «Астана» — «Жетысу».

Так, что же произошло и каким образом «Жетысу» допустил ошибку? Дмитрий Огай выпустил на матч с «Астаной» следующий стартовый состав: Шабанов, Мавутор, Адамович, Шкодра, Живкович, Эуженио, Керимжанов, Наумов, Жаксылыков, Залеский, Сапанов. То есть, на поле было четыре казахстанца, два белоруса (не считаются легионерами) и пять иностранцев. В перерыве Огай меняет белоруса Залеского на болгарина Тошева, у «Жетысу» в составе уже шесть легионеров. На 60-й минуте, вероятно, происходит ключевая ошибка, «Жетысу» меняет казахстанца Керимжанова на литовца Жулпу, на поле у команды семь легионеров.

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Спустя 18 минут «Жетысу» делают двойную замену, Сейдахмет меняет Жаксылыкова, а белорус Зубович ганца с таджикским паспортом Дэвида Мавутора. То есть, талдыкорганцы нарушили лимит иностранцев на поле в период с 60-й по 78-ю минуты.

От комментариев руководство «Жетысу» по этому поводу воздерживается, но любопытно, что в ходе игры ни тренерский штаб, ни административный, ни резервный судья не обратили внимание на количество легионеров. Но для «Астаны» такой вердикт тоже не совсем приятен, а вернее для авторов голов в составе столичного клуба в этом матче, поскольку голы Жарко Томашевича (дубль) и Абзала Бейсебекова, вероятно, будут аннулированы.

Немного ясности в случившееся внес журналист и инсайдер Айдын Кохажмет. По его информации, неразбериха с легионерами связана с конфликтом в тренерском штабе «Жетысу».

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«Дмитрий Огай летом рассорился с коллегами, и после этого они почти не общаются. Огай лишь передает им план на тренировки. Такое вот взаимодействие. Причиной конфликта, кстати, стал уход тренера по физподготовке Кайрата Айманова. Говорят, что он один раз совершил ошибку, не связанную с тренировочным процессом. Огай решил вопрос очень жестко. Остальные члены тренерского штаба пришли просить за своего товарища, мол, давайте простим на первый раз. Но главный был неумолим. И после этого наступил раскол. Думаю, будь в талдыкорганской семье все в порядке, то и этой досадной ошибки можно было избежать», — написал Кохажмет.

Подобные ситуации в мировом футболе и в странах постсоветского пространства уже случались и как правило они заканчивались теми же санкциями, что применили к «Жетысу» — денежный штраф и техническое поражение.