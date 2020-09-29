Экс-голкипер «Краснодара» Крицюк стал игроком «Белененсеша»

Крицюк выступал за «Краснодар» с 2016 года. В его составе голкипер провел 72 матча во всех турнирах, в 33 из них отыграл «на ноль». Вместе с «Краснодаром» футболист стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2018/19. На счету Крицюка два матча за сборную России.