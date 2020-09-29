Экс-голкипер «Краснодара» Крицюк стал игроком «Белененсеша»
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк продолжит карьеру в «Белененсеше», сообщается в аккаунте португальского футбольного клуба в Instagram.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк продолжит карьеру в «Белененсеше», сообщается в аккаунте португальского футбольного клуба в Instagram.
В июле «Краснодар» и 29-летний Крицюк расторгли контракт по взаимному согласию.
Крицюк выступал за «Краснодар» с 2016 года. В его составе голкипер провел 72 матча во всех турнирах, в 33 из них отыграл «на ноль». Вместе с «Краснодаром» футболист стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2018/19. На счету Крицюка два матча за сборную России.
Голкипер уже выступал в Португалии за «Брагу» и «Риу Аве».