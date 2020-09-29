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22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на 1-е место в Примере

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проиграл «Валенсии» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом, ассистировали судьи на линиях Антонио Мартинес Морено и Педро Эухенио Муньос Пьедра.

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Источник: AFP 2020

Единственный гол был забит во втором тайме — на 75-й минуте автором забитого мяча стал Макси Гомес, ему ассистировал Хосе Луис Гайя.

«Валенсия», набрав 7 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал Сосьедад» (5) — на 4-м месте.

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В следующем туре «Валенсия» на своём поле встретится с «Бетисом» из Севильи, «Реал Сосьедад» дома — с «Хетафе». Матчи состоятся 3 октября.

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Реал Сосьедад
0:1
Первый тайм: 0:0
Валенсия
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