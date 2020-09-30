«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги

Источник: AFP 2020

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти хозяева победили — 5:4. Единственным футболистом, который не смог реализовать 11-метровый, стал полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, который производил удар пятым по счету в своей команде.

В составе «Тоттенхэма» мяч забил аргентинский полузащитник Эрик Ламела (83-я минута), у «Челси» — немецкий нападающий Тимо Вернер (19). Для форварда сборной Германии этот гол стал первым в составе лондонского клуба, в который он перешел летом. В составе «Челси» дебютировал сенегальский вратарь Эдуар Менди.

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