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00:19 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги

ТАСС, 30 сентября. «Тоттенхэм» дома в серии пенальти победил «Челси» в четвертом раунде Кубка английской лиги и вышел в следующую стадию турнира.

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Источник: AFP 2020

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти хозяева победили — 5:4. Единственным футболистом, который не смог реализовать 11-метровый, стал полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, который производил удар пятым по счету в своей команде.

В составе «Тоттенхэма» мяч забил аргентинский полузащитник Эрик Ламела (83-я минута), у «Челси» — немецкий нападающий Тимо Вернер (19). Для форварда сборной Германии этот гол стал первым в составе лондонского клуба, в который он перешел летом. В составе «Челси» дебютировал сенегальский вратарь Эдуар Менди.

Челси (Лондон)

Соперник «Тоттенхэма» по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки. Матчи следующего раунда пройдут в период с 21 по 27 декабря. «Тоттенхэм» является четырехкратным обладателем Кубка английской лиги, в последний раз он выигрывал турнир в 2008 году.

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