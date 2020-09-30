Месси извинился перед болельщиками «Барселоны» за кризис в клубе

После стольких разногласий я хотел бы положить конец всему. Мы все должны объединиться и предположить, что лучшее еще впереди. Я беру на себя ответственность за свои ошибки, если я их совершил, то только для того, чтобы сделать «Барселону» лучше и сильнее. Я хотел послать сообщение всем болельщикам, которые следят за нами. Если в какой-то момент кого-либо из них раздражало то, что я сказал или сделал, то пусть у вас исчезнут сомнения в том, что я все делал ради интересов клуба.

Лионель Месси капитан «Барселоны»