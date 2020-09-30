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10:18 (мск), источник: ТАСС

Месси извинился перед болельщиками «Барселоны» за кризис в клубе

ТАСС, 30 сентября. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси обратился к болельщикам в связи с кризисом в клубе. Месси цитирует испанское издание Sport.

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Источник: AFP 2020
После стольких разногласий я хотел бы положить конец всему. Мы все должны объединиться и предположить, что лучшее еще впереди. Я беру на себя ответственность за свои ошибки, если я их совершил, то только для того, чтобы сделать «Барселону» лучше и сильнее. Я хотел послать сообщение всем болельщикам, которые следят за нами. Если в какой-то момент кого-либо из них раздражало то, что я сказал или сделал, то пусть у вас исчезнут сомнения в том, что я все делал ради интересов клуба.
Лионель Месси
капитан «Барселоны»

Ранее Месси сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. 4 сентября он заявил, что принял решение продолжить карьеру в испанской команде, так как не хотел вступать в юридический спор с клубом, а также из желания его семьи остаться в Каталонии. Позднее аргентинец открыто раскритиковал руководство «Барселоны» за продажу уругвайского нападающего Луиса Суареса.

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Месси является воспитанником «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году в 17-летнем возрасте. В составе команды он стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, шестикратным обладателем Кубка Испании, и восьмикратным — суперкубка страны, по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и чемпионат мира среди клубов. Шесть раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА и семь раз — чемпионата Испании. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере, он является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны». Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football («Франс футбол»), что является рекордом.

В минувшем сезоне «Барселона» стала второй в чемпионате страны. В Лиге чемпионов команда прекратила выступление на стадии четвертьфинала, где уступила «Баварии» со счетом 2:8. После этой игры критика руководства клуба усилилась, а главный тренер Кике Сетьен покинул свой пост.

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Ранее сообщалось, что президенту футбольного клуба «Барселона» Хосепу Бартомеу будет вынесен вотум недоверия. Организаторы данной инициативы смогли собрать около 18 тыс. подписей. Для запуска процедуры необходимо было собрать 16 521 подпись.

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