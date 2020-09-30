Чемпион первого круга и преследователи. Сумеет ли «Кайрат» удержать лидерство в КПЛ?

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Алматинский «Кайрат» лидирует после первого круга КПЛ-2020, опережая «Астану» на четыре очка. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему интрига еще сохраняется, и приводит примеры, когда чемпион отыгрывал более ощутимые отставания.

В сезоне-2014, когда «Астана» впервые стала чемпионом, турнир игрался в два этапа — первый состоял из двух кругов, а затем команды делились на две шестерки. После первого круга «Актобе», набравший 26 очков, на пять баллов обходил «Астану». Если проецировать это на реалии нынешнего сезона, когда чемпионат сокращен до двух кругов, то в 2014 году на половине дистанции (после 16-го тура) отрыв «Актобе» от «Астаны» составлял уже семь очков. «Красно-белые» набрали 34 балла, а столичные игроки — 27. При этом между ними затесался «Шахтер» с 29 очками.

Перед вторым этапом «Актобе» имел 43 очка, «Кайрат» — 42, а «Астана» — 39. Деление баллов напополам позволило столичной команде сократить отрыв. Теперь у нее было 20 очков, у «Кайрата» — 21, а у «Актобе» — 22. На финише чемпионата столичный коллектив набрал 45 баллов, на пять очков опередив западноказахстанцев.

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В сезоне-2015, который прошел по той же формуле, что и предыдущий, чемпионом первого круга также стал «Актобе» с 23 очками. У «Астаны» был 21 балл. Посредине дистанции (после 16 туров) «Астана» с 30 баллами отставала от «Актобе» на четыре очка. Перед вторым этапом этот разрыв был ликвидирован, «Кайрат», «Астана» и «Актобе» имели по 22 очка. Причем во время деления напополам 43 балла столичного клуба были округлены в большую сторону, «Кайрат» и «Актобе» набрали тогда по 44 очка. Это было сделано согласно регламенту: нечетное количество баллов округлялось в большую сторону до целого числа.

На финише «Астана» обошла «Кайрат» на один балл. Столичный клуб за десять туров второго этапа набрал 24 очка и в конечном итоге имел 46. У «Кайрата», соответственно, было 45 баллов. Казус с делением баллов, когда у «Астаны» было округление, а затем алматинцам на финише чемпионата как раз не хватило очка, породил споры. После этого было решено отказаться от располовинивания баллов.

Сезон-2019 оказался наиболее схожим по формату с нынешним. «Астана» после первого круга лидировала, набрав 28 очков. Столичный клуб с учетом перенесенных встреч сыграл 13 матчей, тогда как большинство остальных участников провели по 11 игр. По итогам этого отрезка чемпион на пять очков опережал «Кайсар».

На половине дистанции (после 17 туров) столичный клуб шел вровень с «Тоболом» — по 38 баллов, а после 22 туров, то есть в преддверии третьего, заключительного круга, «Астана» делила вторую строчку с «Кайратом» (по 44 очка), отставая на один балл от «Тобола». В итоге отставание было отыграно. Столичный клуб, набрав 69 баллов, стал чемпионом, на один пункт опередив «Кайрат».

Конечно, в нынешнем сезоне плотность игр в чемпионате высока по сравнению с предыдущими годами и сокращенный на один круг турнир дает командам меньше возможностей для наверстывания упущенного. Впрочем, стоит констатировать тот факт, что интрига в борьбе за чемпионство еще не утрачена.