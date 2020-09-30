1 октября рогачевский «Днепр» может объявить о досрочном завершении сезона

К сожалению, не можем не остаться в стороне и от плохих новостей. Если до 1 октября перед командой не будет закрыта со стороны города задолженность по питанию за 4 месяца, то в четверг нами будет объявлено о досрочном завершении сезона, и эта команда в таком составе прекратит свое существование навсегда, — цитирует by.tribuna.com.