1 октября рогачевский «Днепр» может объявить о досрочном завершении сезона
Рогачевский «Днепр» на грани расформирования. На днях эта команда, выступающая во второй лиге, сделала следующее сообщение.
Рогачевский «Днепр» на грани расформирования. На днях эта команда, выступающая во второй лиге, сделала следующее сообщение.
К сожалению, не можем не остаться в стороне и от плохих новостей. Если до 1 октября перед командой не будет закрыта со стороны города задолженность по питанию за 4 месяца, то в четверг нами будет объявлено о досрочном завершении сезона, и эта команда в таком составе прекратит свое существование навсегда, — цитирует by.tribuna.com.