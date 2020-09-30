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08:31 (мск), источник: Прессбол

1 октября рогачевский «Днепр» может объявить о досрочном завершении сезона

Рогачевский «Днепр» на грани расформирования. На днях эта команда, выступающая во второй лиге, сделала следующее сообщение.

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К сожалению, не можем не остаться в стороне и от плохих новостей. Если до 1 октября перед командой не будет закрыта со стороны города задолженность по питанию за 4 месяца, то в четверг нами будет объявлено о досрочном завершении сезона, и эта команда в таком составе прекратит свое существование навсегда, — цитирует by.tribuna.com.

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