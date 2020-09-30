«Другого варианта не было». «Ислочь» лишилась самого полезного игрока, но спасла команду от безденежья
Порядка 300 тысяч долларов за Янсане ушли на долги по зарплатам.
Порядка 300 тысяч долларов за Янсане ушли на долги по зарплатам.
Эпопея с трансфером нападающего «Ислочи» Момо Янсане
Факт продажи легионера явно обрадовал футболистов «Ислочи». Ведь деньги, полученные за переход Момо, позволили клубу закрыть перед ними трехмесячные долги по зарплате.
С другой стороны, перед решающими матчами в борьбе за потенциальные медали команда лишилась своего главного забивалы. Александр Ивулин решил узнать сумму трансфера Момо и понять, как «волки» собираются жить дальше.
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Янсане — самый яркий футболист «Ислочи» последних сезонов. В прошлом году болельщики «волков» признали его лучшим игроком команды. В нынешнем розыгрыше «вышки» гвинеец продолжил держать уровень. В 23 матчах чемпионата он набрал 15 (8+7) очков по системе «гол+пас». Похвастаться подобной статистикой не может никто из одноклубников. При этом четыре гола Янсане в «вышке» оказались победными, а дубль во встрече с «Днепром» позволил команде пробиться в 1/8 финала Кубка. В общем, гвинеец внес немалый вклад в то, чтобы команда из Минского района забралась на промежуточное четвертое место с перспективой борьбы за медали и попадание в еврокубки.
Янсане, нередко действующий на левом фланге атаки, выделялся
Главному тренеру «волков» Виталию Жуковскому придется серьезно поломать голову, чтобы потеря Янсане оказалась незамеченной. Специалист говорит, что готов к этому:
— В фильме «Афоня» была хорошая фраза: «Думай, на то ты астроном, чтобы думать». В общем, на то мы и тренеры, чтобы думать, — улыбается коуч. — Конечно, придется
— Но не просто так вы подписывали Нивалдо.
— Ему будет непросто играть полный матч. Брали его немного для других целей, но, опять же, сейчас все зависит от него. Мы провели серьезную работу на белорусском трансферном рынке. Не рассматривали варианты
— Наверняка на позицию Янсане чуть повыше поднимется либо Комаровский, либо Януш. И тот, и другой сейчас дают приличный объем в центре поля. Но каждый из них может и обыграть соперника один в один, и пробить, — рассуждает футбольный эксперт. — Тем более чистого опорного сможет сыграть арендованный у минского «Динамо» Бородин.
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На первый взгляд, расставание с Янсане на финише чемпионата, в котором у команды есть возможность зацепиться за медали, выглядит не очень логичным. Без сомнения, Момо серьезно помог бы «волкам» в оставшейся части сезона. Но есть и вторая сторона ситуации.
— Продажа Янсане не ослабит команду, а наоборот, продлит перспективы «Ислочи» в борьбе за медали.
«Ислочь» действительно не могла не расстаться с Янсане. Клубные боссы хотели продать Момо именно в этом сезоне. Причина — деньги от продажи были заложены в клубный бюджет. В том числе
— В одном из интервью я уже говорил, что при планировании бюджета на сезон мы закладывали в него деньги от продажи футболистов. Лично я рад, что не расстались с Янсане в начале года. Пришлось потерпеть, но, с другой стороны, Момо сыграл за «Ислочь» 25 матчей и существенно помог. Благодаря ему мы продолжили путь в Кубке и набрали много очков в чемпионате, — рассуждает Жуковский. — Понятно, с Янсане было непросто, возникали различные нюансы, но мы перетерпели. Это часть работы. Считаю, мы справились с ней.
— Продажа Янсане помогла «Ислочи» закрыть долги по зарплате?
— Существенно. Еще раз говорю, мы планировали продажу Янсане, чтобы закрыть часть клубного бюджета. В начале года обрисовал руководству свое видение ситуации, и мне пошли на встречу в плане формирования команды.
— Комментатор Евгений Табула говорил, что «Ислочь» планировала продать Янсане за 300 тысяч долларов. Удалось выручить такую сумму?
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Александр Ивулин