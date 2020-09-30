«Другого варианта не было». «Ислочь» лишилась самого полезного игрока, но спасла команду от безденежья

Источник: Группа «Ислочи» в VK

Эпопея с трансфером нападающего «Ислочи» Момо Янсане наконец-то завершилась хэппи-эндом. Летом он едва не оказался в «Шахтере», но в последний момент сделка сорвалась. Чуть позже интерес к африканцу проявлял БАТЭ и несколько клубов из Европы. Но к концу сентября агенты Момо выбрали довольно экзотический вариант развития карьеры подопечного. В субботу «волки» объявили о переходе гвинейца в клуб «Блэк Старз» из Мали — еще одной страны, где летом проходили массовые протесты из-за выборов. Там дело кончилось бунтом военных с арестом высших должностных лиц, после чего силовики организовали диалог с ведущими общественными силами Мали. В итоге был объявлен переходный период — за его срок временный глава государства должен подготовить страну к новым честным президентским, а заодно и парламентским выборам. Так что Янсане должен приехать в уже спокойную обстановку.

Факт продажи легионера явно обрадовал футболистов «Ислочи». Ведь деньги, полученные за переход Момо, позволили клубу закрыть перед ними трехмесячные долги по зарплате.

С другой стороны, перед решающими матчами в борьбе за потенциальные медали команда лишилась своего главного забивалы. Александр Ивулин решил узнать сумму трансфера Момо и понять, как «волки» собираются жить дальше.

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Янсане — самый яркий футболист «Ислочи» последних сезонов. В прошлом году болельщики «волков» признали его лучшим игроком команды. В нынешнем розыгрыше «вышки» гвинеец продолжил держать уровень. В 23 матчах чемпионата он набрал 15 (8+7) очков по системе «гол+пас». Похвастаться подобной статистикой не может никто из одноклубников. При этом четыре гола Янсане в «вышке» оказались победными, а дубль во встрече с «Днепром» позволил команде пробиться в 1/8 финала Кубка. В общем, гвинеец внес немалый вклад в то, чтобы команда из Минского района забралась на промежуточное четвертое место с перспективой борьбы за медали и попадание в еврокубки.

Источник: Группа «Ислочи» в VK

Янсане, нередко действующий на левом фланге атаки, выделялся скоростно-силовыми качествами. Он быстро перебирал ногами, здорово работая с мячом, и не стеснялся бить по воротам. По данным статистической компании Wyscout, в среднем за матч в активе гвинейца значилось 2,5 удара и 5,3 попытки обыграть соперника один в один. Очень приличные цифры! Сегодня в «Ислочи» нет игроков такой формации (выписанный из «Белшины» Нивалдо не может похвастаться спринтерскими данными Янсане).

Главному тренеру «волков» Виталию Жуковскому придется серьезно поломать голову, чтобы потеря Янсане оказалась незамеченной. Специалист говорит, что готов к этому:

Источник: Группа «Ислочи» в VK

— В фильме «Афоня» была хорошая фраза: «Думай, на то ты астроном, чтобы думать». В общем, на то мы и тренеры, чтобы думать, — улыбается коуч. — Конечно, придется что-то искать. Будем пробовать других ребят на эту позицию. Возможно, немного поменяем систему игры. В общем, посмотрим.

— Но не просто так вы подписывали Нивалдо.

— Ему будет непросто играть полный матч. Брали его немного для других целей, но, опять же, сейчас все зависит от него. Мы провели серьезную работу на белорусском трансферном рынке. Не рассматривали варианты из-за рубежа, потому что в других чемпионатах люди не играли по полгода. Серьезно искали нападающего, решили остановиться на таком варианте.

Экс-тренер «молодежки» Людас Румбутис вангует, что проблема «Ислочи» решится за счет перевода в линию атаки ветеранов белфутбола Николая Януша или Дмитрия Комаровского, которых в последнее время штаб Жуковского использует в опорной зоне:

— Наверняка на позицию Янсане чуть повыше поднимется либо Комаровский, либо Януш. И тот, и другой сейчас дают приличный объем в центре поля. Но каждый из них может и обыграть соперника один в один, и пробить, — рассуждает футбольный эксперт. — Тем более чистого опорного сможет сыграть арендованный у минского «Динамо» Бородин.

***

На первый взгляд, расставание с Янсане на финише чемпионата, в котором у команды есть возможность зацепиться за медали, выглядит не очень логичным. Без сомнения, Момо серьезно помог бы «волкам» в оставшейся части сезона. Но есть и вторая сторона ситуации.

— Продажа Янсане не ослабит команду, а наоборот, продлит перспективы «Ислочи» в борьбе за медали. Все-таки играть без зарплаты — последнее дело, — делится мнением Румбутис. — Сейчас перед футболистами закрыли долги, поэтому команда должна находиться на психологическом подъеме. Осталось немного перестроиться, и все у «Ислочи» будет нормально.

Источник: Группа «Ислочи» в VK

«Ислочь» действительно не могла не расстаться с Янсане. Клубные боссы хотели продать Момо именно в этом сезоне. Причина — деньги от продажи были заложены в клубный бюджет. В том числе из-за трансферных непоняток по Янсане «волкам» пришлось несколько месяцев сидеть без зарплаты.

— В одном из интервью я уже говорил, что при планировании бюджета на сезон мы закладывали в него деньги от продажи футболистов. Лично я рад, что не расстались с Янсане в начале года. Пришлось потерпеть, но, с другой стороны, Момо сыграл за «Ислочь» 25 матчей и существенно помог. Благодаря ему мы продолжили путь в Кубке и набрали много очков в чемпионате, — рассуждает Жуковский. — Понятно, с Янсане было непросто, возникали различные нюансы, но мы перетерпели. Это часть работы. Считаю, мы справились с ней.

— Продажа Янсане помогла «Ислочи» закрыть долги по зарплате?

— Существенно. Еще раз говорю, мы планировали продажу Янсане, чтобы закрыть часть клубного бюджета. В начале года обрисовал руководству свое видение ситуации, и мне пошли на встречу в плане формирования команды. Из-за этого ответственность по задержке выплат в том числе лежит на мне. Я убедил руководство клуба, что мы сможем прорваться и побороться за высокие места. Поэтому другого варианта развития событий в плане трансфера Янсане не было. Мы бы все равно отпустили Момо, но только за сумму, которая устроила бы клуб.

— Комментатор Евгений Табула говорил, что «Ислочь» планировала продать Янсане за 300 тысяч долларов. Удалось выручить такую сумму?

— Плюс-минус. Но нужно понимать, что контракт Момо действовал до конца следующего года. С каждым днем его трансферная стоимость падала бы, а уже через полгода он бы имел право подписывать контракт с другим клубом без компенсации. Скажу так, мы получили то, что запланировали.