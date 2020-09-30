Эден Азар пропустит до месяца из-за травмы

Источник: Reuters

Футбол Испания 2020/2021 Тур 4, 30.09.2020, 22:30 Реал - Вальядолид -

Как отмечается на сайте «Реала», у бельгийца в результате медосмотра выявлена травма мышц правой ноги.

Официально сроки восстановления Азара не называются, но, по информации издания, они могут составить от трех до четырех недель.

Азар пока не выходил на поле в новом сезоне, в последний раз он играл за «Реал» 7 августа в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».