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16:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эден Азар пропустит до месяца из-за травмы

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Эден Азар пропустит до четырех недель из-за травмы правой ноги, сообщает Marca.

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Источник: Reuters
Футбол

Испания 2020/2021
Тур 4, 30.09.2020, 22:30

Реал-Вальядолид-

Как отмечается на сайте «Реала», у бельгийца в результате медосмотра выявлена травма мышц правой ноги.

Официально сроки восстановления Азара не называются, но, по информации издания, они могут составить от трех до четырех недель.

Азар пока не выходил на поле в новом сезоне, в последний раз он играл за «Реал» 7 августа в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

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