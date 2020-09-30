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17:44 (мск), источник: Vesti.kz

Под матчи УЕФА и ФИФА? В КФФ рассказали о перспективах нового стадиона в Туркестане и его лицензировании

Арена рассчитана на семь тысяч зрителей.
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Новый стадион в Туркестане может получить третью из четырех категорий УЕФА, заявил в интервью корреспонденту Vesti.kz директор Департамента сертификации и аттестации Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ержан Мусабеков. Специалист отметил, что заявка в УЕФА на лицензирование стадиона будет направлена, когда в КФФ поступит паспорт объекта.

— Когда стадион в Туркестане будет лицензирован для проведения международных матчей?

— В настоящий момент мы ждем официального предоставления всех документов, что стадион сдан в эксплуатацию. Нам необходим техпаспорт объекта. Только после этого мы сможем направить заявку в УЕФА о проведении лицензирования данного стадиона с дальнейшим присвоением ему европейской квалификации.

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— На какую категорию он может претендовать?

— В УЕФА есть четыре категории стадионов. Наивысшая — четвертая, стадион в Туркестане проектировался на третью категорию. Хотел бы отметить, что во время строительства арены специалисты КФФ из нашего департамента оказывали консультации по ряду профильных вопросов.

— Матчи какого уровня могут проводиться на нем?

— Пока не могу сказать точно. Под каждый турнир УЕФА и ФИФА представляют регламенты, где прописаны требования к стадионам. Например, к следующему континентальному отборочному циклу требования еще не разработаны. Возможно, стадионы должны будут соответствовать третьей категории, а может и четвертой.

— Можете прокомментировать информацию о том, что возникли проблемы с качеством газона туркестанского стадиона?

— У нас такой информации нет. Это вопрос, наверное, к заказчикам и подрядчикам.

Отметим, по различной информации строительство стадиона обошлось в 31,5 миллиона долларов. Его вместимость составляет семь тысяч зрителей. На днях арену посетил Нурсултан Назарбаев.

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