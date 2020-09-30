Жизнь Ансу Фати — триллер. Война, коммунизм в испанском селе, запрет на футбол, три агента
Неизвестные детали: от попрошайничества отца до особенностей контракта.
Неизвестные детали: от попрошайничества отца до особенностей контракта.
В 17 лет Ансу Фати успел побить больше 10 рекордов, в том числе довольно значительных. Он самый юный автор гола в истории сборной Испании (17 лет и 311 дней), самый юный игрок в истории Ла Лиги, сделавший дубль (17 лет и 94 дня), самый юный автор гола в истории Лиги чемпионов (17 лет и 40 дней), самый юный автор гола на «Камп Ноу» (16 лет и 318 дней), дальше куча достижений поскромнее.
В матче первого тура нового сезона Фати не бил рекорды, но всё равно заставил всех о себе говорить. Два гола и заработанный пенальти — сумасшедшая статистика, которая внезапно — огромная редкость для «Барселоны» — перевела фокус внимания с Лео Месси на нового героя.
Фати настолько же громко заявляет о себе на поле, насколько он тих за пределами поля. Он говорит крайне редко, а когда говорит — о том, как горд играть рядом с Месси, как горд защищать цвета сборной Испании, как горд забивать на «Камп Ноу» и так далее. Но в его нефутбольной жизни тем не менее происходит множество важных событий. Вообще, за неполные 18 лет Фати пережил больше, чем многие за всю жизнь.
В 2003 году, когда Ансу был год, в
Мариналеда — испанская деревня на две с половиной тысячи жителей. Здесь нет старинных замков, пляжей или других достопримечательностей для туристов, но место
Началось с того, что группа наёмных рабочих, недовольных условиями труда, взяла в руки оружие и по сути захватила огромные плантации оливковых деревьев. Они, как и большинство земли в Андалусии, уже много веков принадлежат старой знати — нескольким аристократическим семьям. В частности, захваченные плантации были частью владении герцогов Альба и принадлежали Каэтане
Селение живёт с экспорта оливкового масла, в этой индустрии заняты почти все жители. Своего бренда в Мариналеде нет: они доставляют масло класса Extra Virgin в Италию, а уже там продают его под итальянскими известными брендами. Зато у каждого есть свой дом, который строится жителями сообща, а плата за него составляет 15 евро в месяц. В таком состоянии деревня существует уже больше 40 лет. В неё и отправился Бори Фати со своей семьёй — он услышал истории о том, что в Мариналеде каждому дают дом и работу.
Приехав, Бори Фати стал просить еду на улицах. Там его увидел мэр — и дал работу. Бори стал водителем грузовика. Возить надо было всякое: в зависимости от сезона приходилось быть сборщиком мусора либо доставлять тару для оливок. Получив работу, Фати поселились в пригороде Эрреры в 10 километрах от Мариналеды. Тогда же отец решил, что Ансу пора отдать на футбол.
В Эррере есть маленькая футбольная академия, «Пелотерос». Когда Бори Фати привёл туда сыновей, местный тренер Хосе Луис Перес Мена принял решение за две минуты. В академию попали оба: старший, Браима, и Фати. Старший тоже был в порядке, но младший поразил тренера.
«Это был шок. За 50 лет в футболе я никогда не видел такой игры у ребёнка. Мы купили ему форму и бутсы, но в плане игры в футбол его нечему было учить», — так Перес Мина описал своё первое впечатление от Ансу. Академия «Пелотерос», как большинство локальных андалусийских команд, тесно связана с «Севильей» — и ребят быстро позвали на просмотр. Там они произвели такое же сенсационное впечатление и были сразу же зачислены в академию «Севильи». И тут случилось
Тренер «Пелотерос» Перес Мина считал, что Фати слишком хорош для «Севильи». И позвонил в «Барселону», чтобы рассказать о мальчике. Альберт Пуч (в те годы директор академии «Барселоны») рассказал, как это было: «Оба были хороши, но талант Фати просто бросался в глаза. Нужно было
Бори Фати согласился. Это очень не понравилось не только «Севилье», но и «Реалу»: мадридский клуб тоже имел виды на мальчика и вёл с его отцом переговоры. «Они предложили больше всех денег и дом в Мадриде. Но когда я приехал в Вальдебебас, то оказалось, что ребёнку там просто негде жить. А в Барселоне были идеальные условия», — рассказал Бори. Он перевёл сына в «Ла Масию».
В ответ «Севилья» предоставила федерации футбола документы, по которым Ансу числился в её академии. И добилась годичного запрета на футбольную деятельность в любой другой команде. Так Фати стал игроком Ла Масии — но без права играть за детскую команду.
Ансу переехал в Барселону в 10 лет вместе с мамой. Бори остался в Мариналеде, но еженедельно приезжал их навестить. Альберт Пуч вспоминает, что запрет на футбол внезапно сыграл позитивную роль в жизни Ансу. «Он не переехал сразу. Долгое время он оставался дома с родителями, временами приезжая на базу и постепенно вливаясь в обстановку. В итоге у него не было вообще никаких проблем с адаптацией — редкий случай. Многие родители считают, что их дети идеальны и всегда правы, а если
Агентом Ансу стал Хосе Мингелла — сын культового в Каталонии Жозепа Марии Мингеллы, который привёз в команду Диего Марадону и уговорил представителя «Барселоны» подписать договор с Месси на салфетке. Фати оставался их клиентом до лета 2019-го — потом возникли трудности с новым контрактом.
Мингелла считал, что «Барселона» предлагает недостаточно, и тянул с переподписанием. Тогда Бори обратился к Родриго Месси. Брат Лео (и его агент) согласился быть посредником на переговорах. Договор был быстро подписан. «Им предложили очень маленькое улучшение. Но они согласились и стали работать с Родриго», — прокомментировал Мингелла.
По ходу прошлого сезона «Барселона» получила несколько предложений по Фати. Было несколько слухов о том, что «МЮ» предложил 100 млн — но отец игрока отказался давать подробности. «Я не интересуюсь новостями и не могу представить сына нигде, кроме “Барселоны”», — сказал Бори.
Видимо, для мальчика, который фанател от Месси, деньги действительно не так важны, как мечта. Но летом случился ещё один непредсказуемый поворот: сам Месси собрался уходить из «Барселоны». И на
19 августа, в разгар конфликта «Барселоны» и Месси, Фати стал клиентом PolarisSports — компании, которая принадлежит Жорже Мендешу. А через три недели «Барселона» официально перевела Фати в основную команду, тем самым активировав изменения в его контракте. Сейчас сумма его отступных составляет 400 млн, но к этой сделке Мендеш не имеет никакого отношения: просто вступил в силу пункт, подписанный Родриго Месси.
Удивительная деталь, которая показывает, какой беспорядок сейчас в руководстве «Барселоны»: директор клуба Гильермо Амор не в курсе подробностей об увеличении суммы отступных. Вот как он ответил на вопрос об изменении клаусулы после матча с «Вильярреалом»: «Думаю, сумма выросла. Я читал об этом в СМИ. Давайте не будем задерживаться на этом вопросе». Удивительно то, что директор клуба «читал об этом в СМИ», хотя новость об изменении клаусулы была опубликована на официальном сайте «Барселоны» 23 сентября.
Трудно представить, что Мендеш, один из самых авторитетных агентов в мире, допустил, чтобы настолько талантливый игрок (и с такой клаусулой) зарабатывал в 10 раз меньше, чем Джейдон Санчо зарабатывает в «Боруссии». Но и изменить условия будет трудно: «Барселона» фактически гарантировала себе футболиста до лета 2024 года на маленькой зарплате.
Самого Фати все эти вопросы, кажется, не интересуют. Он играет, выкладывает в «Инстаграм» фотографии, на которых он с Месси, он в форме «Барселоны» и он с мамой.
Да, у Фати
Кирилл Хаит