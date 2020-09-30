Футболисты «Немана» стали последними участниками 1/8 финала Кубка Беларуси
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» стали последними участниками 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» стали последними участниками 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в заключительном поединке 1/16 финала подопечные Игоря Ковалевича уверенно переиграли в гостях представителя первой лиги национального первенства «Слоним» со счетом 3:1. Голевой дубль у победителей оформил Жан Морель По, еще один мяч забил Зоран Марушич, у проигравших отличился Даниил Силинский. В борьбе за выход в четвертьфинал «Неман» встретится с мозырской «Славией».
Действующий обладатель Кубка борисовский БАТЭ сыграет в 1/8 финала с чемпионами страны футболистами брестского «Динамо». Эта встреча станет повторением финала прошлого кубкового розыгрыша, в котором борисовчане одолели брестчан в дополнительное время со счетом 1:0.
Остальные пары 1/8 финала: «Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск), «Крумкачы» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Рух» (Брест) — «Минск», «Городея» — «Арсенал» (Дзержинск), «Спутник» (Речица) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Витебск».
Матчи за выход в четвертьфинал Кубка Беларуси сезона 2020/2021 пройдут