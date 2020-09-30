Футболисты «Немана» стали последними участниками 1/8 финала Кубка Беларуси

Сегодня в заключительном поединке 1/16 финала подопечные Игоря Ковалевича уверенно переиграли в гостях представителя первой лиги национального первенства «Слоним» со счетом 3:1. Голевой дубль у победителей оформил Жан Морель По, еще один мяч забил Зоран Марушич, у проигравших отличился Даниил Силинский. В борьбе за выход в четвертьфинал «Неман» встретится с мозырской «Славией».