Стали известны причины агрессии Цхададзе к тренерам КПЛ и его будущее в «Ордабасы»

«Мне кажется, что Цхададзе не просто так нервничает. Если до меня дошла верная информация о том, что с ним не планируют продлевать контракт по завершении сезона, то и он, наверняка, слышал об этом. Говорят, грузинского спеца может спасти лишь попадание в первую двойку команд. Проще говоря, он должен бороться за чемпионство, ну или второе место. Третье не гарантирует ему новое соглашение. Дело в том, что боссы “Ордабасы” вполне прекрасно понимают, что состав шымкентцев, а главное — размер бюджета, позволяет команде вести борьбу за золото. По финансовым условиям они не уступают “Кайрату” и совсем немного не дотягивают до “Астаны”. А в сравнении с “Тоболом” южане и вовсе богаче. Но качество игры “Ордабасы” оставляет желать лучшего. Да и вылет из Лиги Европы на самой ранней стадии тоже не добавил рейтинга тренеру. Все эти факторы побуждают Байсеитова уже сейчас присматриваться к другим специалистам. В общем, если “Орда” не сделает шаг вперед по сравнению с прошлым годом, то чемодан-вокзал-Тбилиси. Кстати, недавняя новость о том, что к нему проявляет интерес “Астана” — абсолютная деза. Поскольку появилась она в грузинских СМИ, то полагаю, что срежиссирован этот шаг для укрепления позиций Цхададзе в глазах шымкентских боссов», — написал Кожахмет.