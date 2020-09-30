«Актобе» одержал третью победу в сезоне

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». В составе победителей голы забили Максим Самородов (7-я минута) и Ардак Саулет (88-я). У «Арыся» отличился Стэнли Нкобие (44-я).

Для «Актобе» это третья победа в сезоне при двух ничьих. Команда с 11 очками идет второй в конференции, отставая на два балла от «Кырана». «Арысь» (7) идет третьим.