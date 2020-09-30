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20:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» одержал третью победу в сезоне

Команда идет без поражений.

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Футболисты «Актобе» обыграли «Арысь» в матче шестого тура первенства Казахстана среди команд первой лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». В составе победителей голы забили Максим Самородов (7-я минута) и Ардак Саулет (88-я). У «Арыся» отличился Стэнли Нкобие (44-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Актобе» это третья победа в сезоне при двух ничьих. Команда с 11 очками идет второй в конференции, отставая на два балла от «Кырана». «Арысь» (7) идет третьим.

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